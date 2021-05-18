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https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
ЦИК Узбекистана пригласил наблюдателей МПА СНГ на выборы президента в октябре
ЦИК Узбекистана пригласил наблюдателей МПА СНГ на выборы президента в октябре
Выборы должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T15:56+0500
2021-05-18T15:56+0500
политика
выборы президента
снг
президентские выборы в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана пригласил группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборы президента, которые назначены на 24 октября.Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев проинформировал генсека совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого о ходе подготовки к предстоящим выборам и об осуществляемых в стране реформах в избирательной сфере. Кобицкий, в свою очередь, поделился опытом работы мониторинговой группы МПА СНГ на выборах в странах Содружества.Ранее ЦИК России выразил готовность помочь с организацией голосования на предстоящих выборах в республике.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В 2016 году главой государства был избран Шавкат Мирзиёев — до этого он занимал должность премьер-министра республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/tsik-uzbekistana-nachala-podgotovku-k-vyboram-prezidenta-18324994.html
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выборы президента, снг, президентские выборы в узбекистане, узбекистан

ЦИК Узбекистана пригласил наблюдателей МПА СНГ на выборы президента в октябре

15:56 18.05.2021
292
© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Выборы должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. ЦИК Узбекистана пригласил группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборы президента, которые назначены на 24 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
На днях председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев проинформировал генсека совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого о ходе подготовки к предстоящим выборам и об осуществляемых в стране реформах в избирательной сфере.
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Общество
ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента
14 апреля, 14:18
1718
Кобицкий, в свою очередь, поделился опытом работы мониторинговой группы МПА СНГ на выборах в странах Содружества.
Ранее ЦИК России выразил готовность помочь с организацией голосования на предстоящих выборах в республике.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В 2016 году главой государства был избран Шавкат Мирзиёев — до этого он занимал должность премьер-министра республики.
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