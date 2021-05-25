https://uz.sputniknews.ru/20210525/inspektorov-profilaktiki-ovd-obespechat-slujebnym-jilem-18902436.html
Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T16:41+0500
2021-05-25T16:41+0500
2021-05-25T16:47+0500
общество
жилье
мвд
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил обеспечить служебным жильем (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел. Реализация задачи запланирована в 2021–2023 годы, сообщает информационно-правовой портал Norma.Вышеназванные сотрудники ведомства будут обеспечены жильем в местах прохождения службы. Для этого утвердили программу, которая будет реализована в три этапа:Заказчиком строительства жилья выступает инжиниринговая компания ГУП "Служба единого заказчика" при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.Для отбора строительных компаний будут проводиться тендеры.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html
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жилье, мвд
Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
16:41 25.05.2021 (обновлено: 16:47 25.05.2021)
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Кабмин Узбекистана постановил обеспечить служебным жильем (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел. Реализация задачи запланирована в 2021–2023 годы, сообщает
информационно-правовой портал Norma.
Вышеназванные сотрудники ведомства будут обеспечены жильем в местах прохождения службы. Для этого утвердили программу, которая будет реализована в три этапа:
строительство нового жилья: 2 965 квартир, из них в 2021 году – 993, в 2022-м – 988 и в 2023 году – 984;
приобретение нового жилья: 223, из них в 2021 году – 80, в 2022-м – 72 и в 2023 году – 71;
капитальный ремонт: 161, из них в 2021 году – 63, в 2022-м – 51 и в 2023 году – 47.
Заказчиком строительства жилья выступает инжиниринговая компания ГУП "Служба единого заказчика" при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.
Для отбора строительных компаний будут проводиться тендеры.