https://uz.sputniknews.ru/20210525/inspektorov-profilaktiki-ovd-obespechat-slujebnym-jilem-18902436.html

Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем

Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем

Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T16:41+0500

2021-05-25T16:41+0500

2021-05-25T16:47+0500

общество

жилье

мвд

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил обеспечить служебным жильем (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел. Реализация задачи запланирована в 2021–2023 годы, сообщает информационно-правовой портал Norma.Вышеназванные сотрудники ведомства будут обеспечены жильем в местах прохождения службы. Для этого утвердили программу, которая будет реализована в три этапа:Заказчиком строительства жилья выступает инжиниринговая компания ГУП "Служба единого заказчика" при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.Для отбора строительных компаний будут проводиться тендеры.

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html

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жилье, мвд