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Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T16:41+0500
2021-05-25T16:47+0500
общество
жилье
мвд
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил обеспечить служебным жильем (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел. Реализация задачи запланирована в 2021–2023 годы, сообщает информационно-правовой портал Norma.Вышеназванные сотрудники ведомства будут обеспечены жильем в местах прохождения службы. Для этого утвердили программу, которая будет реализована в три этапа:Заказчиком строительства жилья выступает инжиниринговая компания ГУП "Служба единого заказчика" при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.Для отбора строительных компаний будут проводиться тендеры.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html
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жилье, мвд

Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем

16:41 25.05.2021 (обновлено: 16:47 25.05.2021)
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© uzbekistan24В Бухаре сданы в эксплуатацию новые типовые дома
В Бухаре сданы в эксплуатацию новые типовые дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© uzbekistan24
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил обеспечить служебным жильем (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел. Реализация задачи запланирована в 2021–2023 годы, сообщает информационно-правовой портал Norma.
Вышеназванные сотрудники ведомства будут обеспечены жильем в местах прохождения службы. Для этого утвердили программу, которая будет реализована в три этапа:
строительство нового жилья: 2 965 квартир, из них в 2021 году – 993, в 2022-м – 988 и в 2023 году – 984;
приобретение нового жилья: 223, из них в 2021 году – 80, в 2022-м – 72 и в 2023 году – 71;
капитальный ремонт: 161, из них в 2021 году – 63, в 2022-м – 51 и в 2023 году – 47.
Заказчиком строительства жилья выступает инжиниринговая компания ГУП "Служба единого заказчика" при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.
Строительство домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
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27 апреля, 17:51
547
Служебные дома будут строить по типовым проектам в виде одноэтажных 2-3 комнатных помещений с земельным участком и сооружениями на площади 0,02 га.
Для отбора строительных компаний будут проводиться тендеры.
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