https://uz.sputniknews.ru/20210525/krupneyshaya-lizingovaya-kompaniya-uzbekistana-obyavila-o-prodaje-gosdoli-18898227.html

Крупнейшая лизинговая компания Узбекистана объявила о продаже госдоли

Крупнейшая лизинговая компания Узбекистана объявила о продаже госдоли

Компания занялась поиском консультанта, способного взять на себя весь процесс. Источник финансирования его услуг — собственные средства предприятия. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T14:15+0500

2021-05-25T14:15+0500

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экономика

приватизация

лизинг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. АО O’zagrolizing объявило о поиске консультанта, который поможет в процессе приватизации компании и повышении ее инвестиционной привлекательности. Об этом говорится на сайте АО.Консультант должен будет проанализировать состояние предприятия, провести юридическую экспертизу, взять на себя предпродажную подготовку документов и определить метод приватизации. Срок выполнения большинства работ - 3-4 месяца.Предложения от претендентов будут приниматься до конца рабочего дня 21 июня 2021 года. Источник финансирования услуг консультанта — собственные средства предприятия.Компания АО O’zagrolizing оказывает услуги по лизингу всех видов сельхозтехники, автомобилей, мототехники, технологического оборудования, техники для животноводства, зоотехнического оборудования для дехканских и фермерских хозяйств.Напомним, в марте 2018 года своей должности лишился прежний глава компании. Это случилось на совещании президента, в ходе которого Шавкат Мирзиёев подверг критике недостатки в производстве сельхозтехники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта, а также те факты, что отрасль обеспечена техникой на 85%, часть парка устарела, а меры по его обновлению не были приняты своевременно.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html

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приватизация, лизинг, узбекистан