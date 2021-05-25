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https://uz.sputniknews.ru/20210525/krupneyshaya-lizingovaya-kompaniya-uzbekistana-obyavila-o-prodaje-gosdoli-18898227.html
Крупнейшая лизинговая компания Узбекистана объявила о продаже госдоли
Крупнейшая лизинговая компания Узбекистана объявила о продаже госдоли
Компания занялась поиском консультанта, способного взять на себя весь процесс. Источник финансирования его услуг — собственные средства предприятия. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T14:15+0500
2021-05-25T14:20+0500
экономика
приватизация
лизинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. АО O’zagrolizing объявило о поиске консультанта, который поможет в процессе приватизации компании и повышении ее инвестиционной привлекательности. Об этом говорится на сайте АО.Консультант должен будет проанализировать состояние предприятия, провести юридическую экспертизу, взять на себя предпродажную подготовку документов и определить метод приватизации. Срок выполнения большинства работ - 3-4 месяца.Предложения от претендентов будут приниматься до конца рабочего дня 21 июня 2021 года. Источник финансирования услуг консультанта — собственные средства предприятия.Компания АО O’zagrolizing оказывает услуги по лизингу всех видов сельхозтехники, автомобилей, мототехники, технологического оборудования, техники для животноводства, зоотехнического оборудования для дехканских и фермерских хозяйств.Напомним, в марте 2018 года своей должности лишился прежний глава компании. Это случилось на совещании президента, в ходе которого Шавкат Мирзиёев подверг критике недостатки в производстве сельхозтехники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта, а также те факты, что отрасль обеспечена техникой на 85%, часть парка устарела, а меры по его обновлению не были приняты своевременно.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html
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приватизация, лизинг, узбекистан

Крупнейшая лизинговая компания Узбекистана объявила о продаже госдоли

14:15 25.05.2021 (обновлено: 14:20 25.05.2021)
424
© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez MoyaПодшитые документы
Подшитые документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez Moya
Компания занялась поиском консультанта, способного взять на себя весь процесс. Источник финансирования его услуг — собственные средства предприятия.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. АО O’zagrolizing объявило о поиске консультанта, который поможет в процессе приватизации компании и повышении ее инвестиционной привлекательности. Об этом говорится на сайте АО.
Консультант должен будет проанализировать состояние предприятия, провести юридическую экспертизу, взять на себя предпродажную подготовку документов и определить метод приватизации. Срок выполнения большинства работ - 3-4 месяца.
Предложения от претендентов будут приниматься до конца рабочего дня 21 июня 2021 года. Источник финансирования услуг консультанта — собственные средства предприятия.
Орошение земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Экономика
Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
19 мая, 19:26
2175
Компания АО O’zagrolizing оказывает услуги по лизингу всех видов сельхозтехники, автомобилей, мототехники, технологического оборудования, техники для животноводства, зоотехнического оборудования для дехканских и фермерских хозяйств.
Напомним, в марте 2018 года своей должности лишился прежний глава компании.
Это случилось на совещании президента, в ходе которого Шавкат Мирзиёев подверг критике недостатки в производстве сельхозтехники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта, а также те факты, что отрасль обеспечена техникой на 85%, часть парка устарела, а меры по его обновлению не были приняты своевременно.
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