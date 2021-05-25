https://uz.sputniknews.ru/20210525/mirziyoev-utverdil-soglashenie-mejdu-mvd-uzbekistana-i-rf-ob-obmene-informatsiey-18886706.html

Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией

Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией

Документ был подписан в середине декабря прошлого года. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T08:38+0500

2021-05-25T08:38+0500

2021-05-25T09:14+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о взаимном электронном обмене информацией между МВД двух стран.Это следует из соответствующего постановления главы государства.Соглашение было подписано 15 декабря 2020 года.Мирзиёев поручил МИД направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.Правительству Узбекистана, а также главам соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу договора поручено обеспечить контроль за реализацией его положений.

https://uz.sputniknews.ru/20210522/uzbekistan-xochet-privlech-rossiyu-k-modernizatsii-shurtanskogo-gxk-18858326.html

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