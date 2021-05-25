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Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией
Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией
Документ был подписан в середине декабря прошлого года. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T08:38+0500
2021-05-25T08:38+0500
2021-05-25T09:14+0500
политика
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о взаимном электронном обмене информацией между МВД двух стран.Это следует из соответствующего постановления главы государства.Соглашение было подписано 15 декабря 2020 года.Мирзиёев поручил МИД направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.Правительству Узбекистана, а также главам соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу договора поручено обеспечить контроль за реализацией его положений.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/uzbekistan-xochet-privlech-rossiyu-k-modernizatsii-shurtanskogo-gxk-18858326.html
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мвд, узбекистан
Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией
08:38 25.05.2021 (обновлено: 09:14 25.05.2021)
Документ был подписан в середине декабря прошлого года.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о взаимном электронном обмене информацией между МВД двух стран.
Это следует из соответствующего постановления
главы государства.
"Утвердить соглашение "Об информационном взаимодействии и взаимном обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, между правительством РУз и правительством РФ", — говорится в тексте документа.
Соглашение было подписано 15 декабря 2020 года.
Мирзиёев поручил МИД направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.
Правительству Узбекистана, а также главам соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу договора поручено обеспечить контроль за реализацией его положений.