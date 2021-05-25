https://uz.sputniknews.ru/20210525/ndpu-prosit-genprokuraturu-vzyat-pod-kontrol-rassledovanie-dela-s-izbieniem-deputata-18907087.html
НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
Депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ избили 14 апреля, однако следствие затянулось и до сих пор не пришло к определенному... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T20:05+0500
2021-05-25T20:05+0500
2021-05-25T20:05+0500
происшествия
партия
криминал
мвд узбекистана
избиение
ндпу
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Народно-Демократическая партия Узбекистана просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять под контроль расследование уголовного дела, связанного с избиение депутата Уктама Джаббарова.Как сообщается на сайте политической партии, депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ неизвестные избили 14 апреля. По данному факту отделом внутренних дел Байсунского района возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Там напоминают, что в соответствии с законодательством каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, защиты его прав, чести и достоинства. Вместе с тем законом установлена административная, уголовная или иная ответственность в отношении лиц, посягающих на честь и достоинство депутата. Исходя из этого в НДПУ просят Генпрокуратуру и МВД принять законные меры в отношении виновных.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html
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партия, криминал, мвд узбекистана, избиение, ндпу, генпрокуратура узбекистана
НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
Депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ избили 14 апреля, однако следствие затянулось и до сих пор не пришло к определенному выводу.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Народно-Демократическая партия Узбекистана просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять под контроль расследование уголовного дела, связанного с избиение депутата Уктама Джаббарова.
Как сообщается
на сайте политической партии, депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ неизвестные избили 14 апреля. По данному факту отделом внутренних дел Байсунского района возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
“Несмотря на то, что с начала дознания прошло уже более полутора месяцев, до сих пор не пришли к определенному выводу, а следственные действия затянулись, что вызывает недовольство потерпевшего, его близких, беспокойство со стороны однопартийцев”, - говорится в сообщении НДПУ.
Там напоминают, что в соответствии с законодательством каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, защиты его прав, чести и достоинства.
Вместе с тем законом установлена административная, уголовная или иная ответственность в отношении лиц, посягающих на честь и достоинство депутата. Исходя из этого в НДПУ просят Генпрокуратуру и МВД принять законные меры в отношении виновных.