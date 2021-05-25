Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210525/ndpu-prosit-genprokuraturu-vzyat-pod-kontrol-rassledovanie-dela-s-izbieniem-deputata-18907087.html
НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
Депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ избили 14 апреля, однако следствие затянулось и до сих пор не пришло к определенному... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T20:05+0500
2021-05-25T20:05+0500
происшествия
партия
криминал
мвд узбекистана
избиение
ндпу
генпрокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1079/70/10797004_10:0:972:541_1920x0_80_0_0_d479540e01f913335933dc12a1488de5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Народно-Демократическая партия Узбекистана просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять под контроль расследование уголовного дела, связанного с избиение депутата Уктама Джаббарова.Как сообщается на сайте политической партии, депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ неизвестные избили 14 апреля. По данному факту отделом внутренних дел Байсунского района возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Там напоминают, что в соответствии с законодательством каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, защиты его прав, чести и достоинства. Вместе с тем законом установлена административная, уголовная или иная ответственность в отношении лиц, посягающих на честь и достоинство депутата. Исходя из этого в НДПУ просят Генпрокуратуру и МВД принять законные меры в отношении виновных.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1079/70/10797004_130:0:851:541_1920x0_80_0_0_fd4a470440fa79734e39067507951e4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
партия, криминал, мвд узбекистана, избиение, ндпу, генпрокуратура узбекистана

НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата

20:05 25.05.2021
1234
© Sputnik / Табылды КадырбековДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ избили 14 апреля, однако следствие затянулось и до сих пор не пришло к определенному выводу.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Народно-Демократическая партия Узбекистана просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять под контроль расследование уголовного дела, связанного с избиение депутата Уктама Джаббарова.
Как сообщается на сайте политической партии, депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ неизвестные избили 14 апреля. По данному факту отделом внутренних дел Байсунского района возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
© Пресс-служба НДПУМомент избиение депутата Джаббарова
Момент избиение депутата Джаббарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Момент избиение депутата Джаббарова
© Пресс-служба НДПУ
“Несмотря на то, что с начала дознания прошло уже более полутора месяцев, до сих пор не пришли к определенному выводу, а следственные действия затянулись, что вызывает недовольство потерпевшего, его близких, беспокойство со стороны однопартийцев”, - говорится в сообщении НДПУ.
Там напоминают, что в соответствии с законодательством каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, защиты его прав, чести и достоинства.
Вместе с тем законом установлена административная, уголовная или иная ответственность в отношении лиц, посягающих на честь и достоинство депутата. Исходя из этого в НДПУ просят Генпрокуратуру и МВД принять законные меры в отношении виновных.
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
Общество
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
20 мая, 16:03
909
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:50Вывод войск США и бунт маршала Дустума: военно-политическая турбулентность Афганистана
21:06В турецкой Анталье появился почетный консул Узбекистана
20:05НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата
19:55"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
19:45Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена — что в повестке?
19:23В торговом комплексе Андижана произошел пожар
18:56Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций
18:49Житель Бухары открыл "Добрый шкаф" для всех нуждающихся — у него уже есть последователи
18:42Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео
18:19В ГУВД прокомментировали избиение выпускников детдома правоохранителями
17:53Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции
17:46В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas
17:42Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко
17:21Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент
16:45Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду
16:41Инспекторов профилактики ОВД обеспечат служебным жильем
16:15Преступная Сеть: как узбекистанцам не потерять деньги в Интернете
16:08В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву
15:57В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель
15:15Почему в апреле люди больше стали использовать наличные — ответ ЦБ