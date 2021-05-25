https://uz.sputniknews.ru/20210525/ndpu-prosit-genprokuraturu-vzyat-pod-kontrol-rassledovanie-dela-s-izbieniem-deputata-18907087.html

НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата

НДПУ просит Генпрокуратуру взять под контроль расследование дела с избиением депутата

Депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ избили 14 апреля, однако следствие затянулось и до сих пор не пришло к определенному... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T20:05+0500

2021-05-25T20:05+0500

2021-05-25T20:05+0500

происшествия

партия

криминал

мвд узбекистана

избиение

ндпу

генпрокуратура узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1079/70/10797004_10:0:972:541_1920x0_80_0_0_d479540e01f913335933dc12a1488de5.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Народно-Демократическая партия Узбекистана просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять под контроль расследование уголовного дела, связанного с избиение депутата Уктама Джаббарова.Как сообщается на сайте политической партии, депутата Байсунского районного Кенгаша Сурхандарьинской области от НДПУ неизвестные избили 14 апреля. По данному факту отделом внутренних дел Байсунского района возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Там напоминают, что в соответствии с законодательством каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, защиты его прав, чести и достоинства. Вместе с тем законом установлена административная, уголовная или иная ответственность в отношении лиц, посягающих на честь и достоинство депутата. Исходя из этого в НДПУ просят Генпрокуратуру и МВД принять законные меры в отношении виновных.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

партия, криминал, мвд узбекистана, избиение, ндпу, генпрокуратура узбекистана