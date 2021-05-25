https://uz.sputniknews.ru/20210525/nexta-samolet-ryanair-i-reaktsiya-zapada-glavnoe-o-skandale-s-belarusyu--video-18891314.html

NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео

NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал возмущение Запада и широкий резонанс в мировых СМИ. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T11:12+0500

2021-05-25T11:12+0500

2021-05-25T13:04+0500

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Как развивались события: 23 мая самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс. Однако на борт поступило сообщение о минировании, и воздушное судно было вынуждено экстренно приземлиться. Посадку лайнер совершил в аэропорту Минска.Для сопровождения борта в небо был поднят истребитель МиГ-29. Но помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК Беларуси уже возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.В салоне самолета находились 123 пассажира – все они прошли дополнительный досмотр, включая проверку багажа.По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного экстремистским в октябре 2020-го.В ноябре КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении молодого человека, на данный момент, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:Протасевич летел из Греции в Литву. Вместе с ним с рейса сняли его девушку.Запад недоволенМИД Беларуси утверждает, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам, однако Запад уже вынес свой вердикт.Многие страны ЕС приостановили полеты над Беларусью, ряд европейских компаний отменили рейсы. США также не остались в стороне от скандала: в Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности".Нападки необоснованны?Независимые эксперты сходятся во мнении, что в случае с лайнером Ryanair Запад продемонстрировал двойные стандарты.Дело в том, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее.Самый громкий случай произошел в 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса потребовали посадить в Вене. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. Однако Сноудена на борту не оказалось, и воздушному судну разрешили лететь дальше. Никакого разбирательства, осуждения со стороны международного сообщества тогда не было.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/lukashenko-pokazal-svoim-protivnikam-na-zapade-chto-u-nego-dlinnye-ruki-18871517.html

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самолет, скандал, александр лукашенко, беларусь, европа, задержание, мультимедиа