https://uz.sputniknews.ru/20210525/stsenaristom-filma-solntse-na-vkus-stal-izvestnyy-rossiyskiy-kinodramaturg-oleg-malovichko-18903635.html

Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко

Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко

Кинодраматург вошел в тройку лучших профессионалов. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение"... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T17:42+0500

2021-05-25T17:42+0500

2021-05-25T18:08+0500

культура

кинематограф

национальное агентство "узбеккино"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Очередные съемки фильма "Солнце на вкус" теперь проходят в столице Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".По информации национального киноагентства, фильм снимается в жанре приключенческого фэнтези и является одним из первых совместных проектов в форме ко-продукции. В картине повествуется история обычной московской семьи, столкнувшейся с чередой невероятных приключений во время поездки в Узбекистан. В роли сценариста выступил популярный российский кинодраматург Олег Маловичко, вошедший в тройку лучших профессионалов в этой сфере деятельности. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение", "Ёлки".В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. Съемки кинокартины проходят в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области. Премьера фильма "Солнце на вкус" запланирована на осень 2021 года. По обоюдному соглашению, НА "Узбеккино" получит 25% от доходов картины в мировом прокате и будет иметь все права на показ в Узбекистане.Ранее съемки кино проходили в Бухарской и Самаркандской областях.

https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html

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