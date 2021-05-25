https://uz.sputniknews.ru/20210525/stsenaristom-filma-solntse-na-vkus-stal-izvestnyy-rossiyskiy-kinodramaturg-oleg-malovichko-18903635.html
Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко
Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко
Кинодраматург вошел в тройку лучших профессионалов. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение"... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T17:42+0500
2021-05-25T17:42+0500
2021-05-25T18:08+0500
культура
кинематограф
национальное агентство "узбеккино"
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Очередные съемки фильма "Солнце на вкус" теперь проходят в столице Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".По информации национального киноагентства, фильм снимается в жанре приключенческого фэнтези и является одним из первых совместных проектов в форме ко-продукции. В картине повествуется история обычной московской семьи, столкнувшейся с чередой невероятных приключений во время поездки в Узбекистан. В роли сценариста выступил популярный российский кинодраматург Олег Маловичко, вошедший в тройку лучших профессионалов в этой сфере деятельности. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение", "Ёлки".В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. Съемки кинокартины проходят в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области. Премьера фильма "Солнце на вкус" запланирована на осень 2021 года. По обоюдному соглашению, НА "Узбеккино" получит 25% от доходов картины в мировом прокате и будет иметь все права на показ в Узбекистане.Ранее съемки кино проходили в Бухарской и Самаркандской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html
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кинематограф, национальное агентство "узбеккино", узбекистан
Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко
17:42 25.05.2021 (обновлено: 18:08 25.05.2021)
Кинодраматург вошел в тройку лучших профессионалов. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение", "Ёлки".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Очередные съемки фильма "Солнце на вкус" теперь проходят в столице Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба НА "Узбеккино".
По информации национального киноагентства, фильм снимается в жанре приключенческого фэнтези и является одним из первых совместных проектов в форме ко-продукции. В картине повествуется история обычной московской семьи, столкнувшейся с чередой невероятных приключений во время поездки в Узбекистан.
В роли сценариста выступил популярный российский кинодраматург Олег Маловичко, вошедший в тройку лучших профессионалов в этой сфере деятельности. Ранее он написал сценарии к сериалам "Троцкий" и "Метод", а также к фильмам "Союз спасения", "Притяжение", "Ёлки".
В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие.
Съемки кинокартины проходят в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области.
Премьера фильма "Солнце на вкус" запланирована на осень 2021 года. По обоюдному соглашению, НА "Узбеккино" получит 25% от доходов картины в мировом прокате и будет иметь все права на показ в Узбекистане.
Ранее съемки кино проходили в Бухарской
и Самаркандской областях.