https://uz.sputniknews.ru/20210525/uzbeksko-afganskiy-biznes-forum-otkrylsya-v-termeze-18895798.html

Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе

Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе

На мероприятии созданы условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T12:57+0500

2021-05-25T12:57+0500

2021-05-25T12:57+0500

экономика

термез

афганистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18896387_0:21:639:380_1920x0_80_0_0_2adf63dd9ae8d7d4493b50d7a24e3446.png

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе во вторник, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие проходит в здании Дворца искусств.Во дворце и около него идет демонстрация производственного и экспортного потенциала Ташкента и Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской областей.Организаторы создали условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций.Принять участие в бизнес-форуме также можно онлайн — через официальные страницы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз в Facebook и Instagram.За первые четыре месяца 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном составил 234,6 миллиона долларов (рост — девять процентов).

https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekneftegaz-otkryl-v-surxandare-torgovyy-dom-dlya-afganskix-predprinimateley-18618911.html

термез

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

термез, афганистан, узбекистан