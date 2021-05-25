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Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе
Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе
На мероприятии созданы условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T12:57+0500
2021-05-25T12:57+0500
экономика
термез
афганистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе во вторник, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие проходит в здании Дворца искусств.Во дворце и около него идет демонстрация производственного и экспортного потенциала Ташкента и Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской областей.Организаторы создали условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций.Принять участие в бизнес-форуме также можно онлайн — через официальные страницы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз в Facebook и Instagram.За первые четыре месяца 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном составил 234,6 миллиона долларов (рост — девять процентов).
https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekneftegaz-otkryl-v-surxandare-torgovyy-dom-dlya-afganskix-predprinimateley-18618911.html
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термез, афганистан, узбекистан

Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе

12:57 25.05.2021
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© ИА "Дунё"Узбекско-афганский бизнес-форум в Термезе
Узбекско-афганский бизнес-форум в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© ИА "Дунё"
На мероприятии созданы условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе во вторник, сообщает ИА "Дунё".
Мероприятие проходит в здании Дворца искусств.

Для участия в нем в Узбекистан приехало более 70 представителей деловых кругов Афганистана, а также губернаторы и официальные лица нескольких провинций.

Во дворце и около него идет демонстрация производственного и экспортного потенциала Ташкента и Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской областей.
Организаторы создали условия для проведения переговоров по вопросам экспорта и инвестиций.
Принять участие в бизнес-форуме также можно онлайн — через официальные страницы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз в Facebook и Instagram.
Торговый дом Узбекнефтегаза в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
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"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей
5 мая, 11:55
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За первые четыре месяца 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном составил 234,6 миллиона долларов (рост — девять процентов).
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