https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-torgovom-komplekse-andijana-proizoshel-pojar-18906500.html

В торговом комплексе Андижана произошел пожар

В торговом комплексе Андижана произошел пожар

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T19:23+0500

2021-05-25T19:23+0500

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происшествия

мчс узбекистана

пожар

андижан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Андижане сегодня в полдень загорелся торговый центр "Узбегим". Пожар вспыхнул на крыше здания. Всех посетителей ТЦ в экстренном порядке эвакуировали, сообщили в МЧС Узбекистана.Сообщение о ЧП поступило в областное управление по чрезвычайным ситуациям. Девять пожарно-спасательных расчетов прибыли на место происшествия уже через несколько минут после экстренного звонка. В 12:45 пожар удалось полностью ликвидировать.Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания.Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.

https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-botanicheskom-sadu-vspyxnul-pojar-18751049.html

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мчс узбекистана, пожар, андижан