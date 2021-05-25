https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-torgovom-komplekse-andijana-proizoshel-pojar-18906500.html
В торговом комплексе Андижана произошел пожар
В торговом комплексе Андижана произошел пожар
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T19:23+0500
2021-05-25T19:23+0500
2021-05-25T19:24+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
андижан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Андижане сегодня в полдень загорелся торговый центр "Узбегим". Пожар вспыхнул на крыше здания. Всех посетителей ТЦ в экстренном порядке эвакуировали, сообщили в МЧС Узбекистана.Сообщение о ЧП поступило в областное управление по чрезвычайным ситуациям. Девять пожарно-спасательных расчетов прибыли на место происшествия уже через несколько минут после экстренного звонка. В 12:45 пожар удалось полностью ликвидировать.Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания.Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.
https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-botanicheskom-sadu-vspyxnul-pojar-18751049.html
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мчс узбекистана, пожар, андижан
В торговом комплексе Андижана произошел пожар
19:23 25.05.2021 (обновлено: 19:24 25.05.2021)
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Андижане сегодня в полдень загорелся торговый центр "Узбегим". Пожар вспыхнул на крыше здания. Всех посетителей ТЦ в экстренном порядке эвакуировали, сообщили
в МЧС Узбекистана.
Сообщение о ЧП поступило в областное управление по чрезвычайным ситуациям. Девять пожарно-спасательных расчетов прибыли на место происшествия уже через несколько минут после экстренного звонка. В 12:45 пожар удалось полностью ликвидировать.
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Повреждены только 30 кв.м крыши и фасад здания.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.