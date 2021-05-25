https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-poyavyatsya-kruglosutochnye-telekanaly-i-radioefiry-na-inostrannyx-yazykax-18891450.html
В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках
В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках
К тому же среди выпускников четвертых и девятых классов общеобразовательных школ намечено внедрить практику проведения специального теста для определения... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T10:53+0500
2021-05-25T10:53+0500
2021-05-25T11:53+0500
общество
постановление
школы
минюст узбекистана
обучение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988603_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_844c1a2261869ece8a8e11be4327b86f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабинет министров принял постановление "О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков", сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, планируется оценивать участников республиканских олимпиад по иностранным языкам посредством аудирования, речи, чтения и письма.Кроме того, со следующего учебного года в республике намечено внедрить порядок проведения специального теста, чтобы определить уровень владения иностранными языками некоторых выпускников 4-го класса, а с 2024/2025-го - выпускников 9-го класса общеобразовательных школ.Помимо этого, будут запушены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.Ранее стало известно, что в Узбекистане появятся 207 общеобразовательных учреждений, при которых создадут спецшколы с углубленным изучением иностранных языков, а также за ними будут закреплены вузы.
https://uz.sputniknews.ru/20180331/kursanti-iz-uzbekistana-stali-tretimi-na-olimpiade-po-russkomu-aziku-7860303.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988603_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_cc3d7deb8cece9847fe009a479af7903.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
постановление, школы, минюст узбекистана, обучение
В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках
10:53 25.05.2021 (обновлено: 11:53 25.05.2021)
К тому же среди выпускников четвертых и девятых классов общеобразовательных школ намечено внедрить практику проведения специального теста для определения уровня владения иностранными языками учащимися.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Кабинет министров принял постановление "О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков", сообщает
пресс-служба Минюста.
В соответствии с документом, планируется оценивать участников республиканских олимпиад по иностранным языкам посредством аудирования, речи, чтения и письма.
Кроме того, со следующего учебного года в республике намечено внедрить порядок проведения специального теста, чтобы определить уровень владения иностранными языками некоторых выпускников 4-го класса, а с 2024/2025-го - выпускников 9-го класса общеобразовательных школ.
Помимо этого, будут запушены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.
Ранее стало известно, что в Узбекистане появятся
207 общеобразовательных учреждений, при которых создадут спецшколы с углубленным изучением иностранных языков, а также за ними будут закреплены вузы.