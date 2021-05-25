https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-poyavyatsya-kruglosutochnye-telekanaly-i-radioefiry-na-inostrannyx-yazykax-18891450.html

В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках

В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках

К тому же среди выпускников четвертых и девятых классов общеобразовательных школ намечено внедрить практику проведения специального теста для определения... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T10:53+0500

2021-05-25T10:53+0500

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постановление

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минюст узбекистана

обучение

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кабинет министров принял постановление "О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков", сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, планируется оценивать участников республиканских олимпиад по иностранным языкам посредством аудирования, речи, чтения и письма.Кроме того, со следующего учебного года в республике намечено внедрить порядок проведения специального теста, чтобы определить уровень владения иностранными языками некоторых выпускников 4-го класса, а с 2024/2025-го - выпускников 9-го класса общеобразовательных школ.Помимо этого, будут запушены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.Ранее стало известно, что в Узбекистане появятся 207 общеобразовательных учреждений, при которых создадут спецшколы с углубленным изучением иностранных языков, а также за ними будут закреплены вузы.

https://uz.sputniknews.ru/20180331/kursanti-iz-uzbekistana-stali-tretimi-na-olimpiade-po-russkomu-aziku-7860303.html

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постановление, школы, минюст узбекистана, обучение