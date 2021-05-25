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https://uz.sputniknews.ru/20210525/voditel-svadebnogo-korteja-vyexal-na-vstrechku-chtoby-snyat-effektnoe-video-18905919.html
Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео
Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео
Водитель ехал по встречной полосе, пока оператор, высунувшись из люка, снимал свадебный кортеж. В отношении нарушителя составлен протокол. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T18:42+0500
2021-05-25T18:42+0500
происшествия
термез
сурхандарьинская область
дтп
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В сети появилось видео, на котором водитель авто марки Lacetti выехал на встречную полосу, чтобы дать возможность оператору снять свадебный ролик с "выгодного" ракурса.В региональном УВД немедленно отреагировали на инцидент. В пресс-службе ведомства сообщили, что нарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафную площадку.Две недели назад подобная же неосторожность водителя в Наманганской области обернулась смертельной аварией: двое человек погибли, трое попали в больницу.
термез
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термез, сурхандарьинская область, дтп

Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео

18:42 25.05.2021
279
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСвадебный кортеж.
Свадебный кортеж. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк
Водитель ехал по встречной полосе, пока оператор, высунувшись из люка, снимал свадебный кортеж. В отношении нарушителя составлен протокол.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В сети появилось видео, на котором водитель авто марки Lacetti выехал на встречную полосу, чтобы дать возможность оператору снять свадебный ролик с "выгодного" ракурса.
В региональном УВД немедленно отреагировали на инцидент. В пресс-службе ведомства сообщили, что нарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафную площадку.
Две недели назад подобная же неосторожность водителя в Наманганской области обернулась смертельной аварией: двое человек погибли, трое попали в больницу.
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