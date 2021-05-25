https://uz.sputniknews.ru/20210525/voditel-svadebnogo-korteja-vyexal-na-vstrechku-chtoby-snyat-effektnoe-video-18905919.html

Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео

Водитель свадебного кортежа выехал на "встречку", чтобы снять эффектное видео

Водитель ехал по встречной полосе, пока оператор, высунувшись из люка, снимал свадебный кортеж. В отношении нарушителя составлен протокол. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T18:42+0500

2021-05-25T18:42+0500

2021-05-25T18:42+0500

происшествия

термез

сурхандарьинская область

дтп

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В сети появилось видео, на котором водитель авто марки Lacetti выехал на встречную полосу, чтобы дать возможность оператору снять свадебный ролик с "выгодного" ракурса.В региональном УВД немедленно отреагировали на инцидент. В пресс-службе ведомства сообщили, что нарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафную площадку.Две недели назад подобная же неосторожность водителя в Наманганской области обернулась смертельной аварией: двое человек погибли, трое попали в больницу.

термез

сурхандарьинская область

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термез, сурхандарьинская область, дтп