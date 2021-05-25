Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210525/ya-veryu-v-vas-uzbekskiy-lider-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-18887192.html
"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
Двадцать пятого мая аттестаты зрелости получат более чем 435 тысяч ребят. Глава республики пожелал им здоровья и больших успехов. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T09:38+0500
2021-05-25T10:41+0500
политика
школьники
поздравление
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18888771_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_2b42b26557af882372d58ccc27f10ca4.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба.Сегодня последний звонок прозвенит для более чем 435 тысяч ребят по всей стране.Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.Президент призвал детей всегда стремиться оправдать доверие своего народа, ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний, никогда не останавливаться на достигнутом.За последние четыре года в Узбекистане были построены 134 новые школы, а еще почти три тысячи — реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.На сегодня в республике насчитывается более десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства. Организовано 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информационным технологиям.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18888771_107:81:1136:853_1920x0_80_0_0_786da4280f8a2cb89e78938154294788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
школьники, поздравление, шавкат мирзиёев, узбекистан

"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ

09:38 25.05.2021 (обновлено: 10:41 25.05.2021)
365
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Двадцать пятого мая аттестаты зрелости получат более чем 435 тысяч ребят. Глава республики пожелал им здоровья и больших успехов.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба.
Сегодня последний звонок прозвенит для более чем 435 тысяч ребят по всей стране.
Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.

"Наше государство и общество и впредь будут прилагать все усилия, чтобы вы могли занять достойное место в жизни", — заявил Мирзиёев.

Президент призвал детей всегда стремиться оправдать доверие своего народа, ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний, никогда не останавливаться на достигнутом.

"Дорогие мои сыновья и дочери, пусть будет уверенным и успешным ваш первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь! Я верю в вас, мои юные друзья!" — говорится в обращении главы государства.

За последние четыре года в Узбекистане были построены 134 новые школы, а еще почти три тысячи — реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.
На сегодня в республике насчитывается более десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства.
Организовано 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информационным технологиям.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Эшонобод Чиназского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Экономика
Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов
18 марта, 16:03
1924
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:39Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало
10:31Бог-сервис: когда он дойдет до России
10:17Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис
09:47На Украине нашли сооружение древнее Стоунхенджа — National Geographic
09:38"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
09:20В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
08:56Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза
08:38Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией
ВчераТысячи ракет НАТО и боевые спутники в космосе — чем готова ответить Россия
ВчераАлламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции
ВчераМинтруд запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
ВчераПремьер-министру Узбекистана — 60: карьера и достижения
Вчера"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
ВчераС 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства
ВчераНеобычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео 0:56
ВчераУзбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
ВчераВ Индии запустили производство вакцины "Спутник V"
ВчераUzAirways возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово
ВчераВ Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
ВчераПилотный медицинский кластер появится в Гулистане