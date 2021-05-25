https://uz.sputniknews.ru/20210525/ya-veryu-v-vas-uzbekskiy-lider-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-18887192.html

"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ

"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ

Двадцать пятого мая аттестаты зрелости получат более чем 435 тысяч ребят. Глава республики пожелал им здоровья и больших успехов. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T09:38+0500

2021-05-25T09:38+0500

2021-05-25T10:41+0500

политика

школьники

поздравление

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба.Сегодня последний звонок прозвенит для более чем 435 тысяч ребят по всей стране.Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.Президент призвал детей всегда стремиться оправдать доверие своего народа, ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний, никогда не останавливаться на достигнутом.За последние четыре года в Узбекистане были построены 134 новые школы, а еще почти три тысячи — реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.На сегодня в республике насчитывается более десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства. Организовано 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информационным технологиям.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html

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школьники, поздравление, шавкат мирзиёев, узбекистан