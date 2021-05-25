https://uz.sputniknews.ru/20210525/ya-veryu-v-vas-uzbekskiy-lider-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-18887192.html
"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
Двадцать пятого мая аттестаты зрелости получат более чем 435 тысяч ребят. Глава республики пожелал им здоровья и больших успехов. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T09:38+0500
2021-05-25T09:38+0500
2021-05-25T10:41+0500
политика
школьники
поздравление
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба.Сегодня последний звонок прозвенит для более чем 435 тысяч ребят по всей стране.Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.Президент призвал детей всегда стремиться оправдать доверие своего народа, ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний, никогда не останавливаться на достигнутом.За последние четыре года в Узбекистане были построены 134 новые школы, а еще почти три тысячи — реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.На сегодня в республике насчитывается более десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства. Организовано 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информационным технологиям.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html
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школьники, поздравление, шавкат мирзиёев, узбекистан
"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
09:38 25.05.2021 (обновлено: 10:41 25.05.2021)
Двадцать пятого мая аттестаты зрелости получат более чем 435 тысяч ребят. Глава республики пожелал им здоровья и больших успехов.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала
пресс-служба.
Сегодня последний звонок прозвенит для более чем 435 тысяч ребят по всей стране.
Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.
"Наше государство и общество и впредь будут прилагать все усилия, чтобы вы могли занять достойное место в жизни", — заявил Мирзиёев.
Президент призвал детей всегда стремиться оправдать доверие своего народа, ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний, никогда не останавливаться на достигнутом.
"Дорогие мои сыновья и дочери, пусть будет уверенным и успешным ваш первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь! Я верю в вас, мои юные друзья!" — говорится в обращении главы государства.
За последние четыре года в Узбекистане были построены 134 новые школы, а еще почти три тысячи — реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.
На сегодня в республике насчитывается более десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства.
Организовано 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информационным технологиям.