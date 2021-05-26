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ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео
ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео
На планете прогремел очередной политический скандал. На этот раз — на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T09:25+0500
2021-05-26T09:45+0500
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Власти Риги заменили все официальные флаги Международной хоккейной федерации на бело-голубую символику латвийской столицы.Как развивались события: мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси.Вместо него повесили символ белорусской оппозиции — бело-красно-белый флаг. Это вызвало осуждение со стороны Международной федерации хоккея.В итоге Риге дали выбор: или власти возвращают официальный флаг Беларуси, либо убирают символику чемпионата.Рига выбрала второй вариант. Однако на этом противостояние не закончилось: к акции Латвии присоединилась Литва. Мэрия Вильнюса вывесила БЧБ-флаг у здания администрации, продемонстрировав солидарность с Ригой. Досталось и России: рижские власти заменили государственный флаг страны на знамя Олимпийского комитета РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/nexta-samolet-ryanair-i-reaktsiya-zapada-glavnoe-o-skandale-s-belarusyu--video-18891314.html
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хоккей, флаг, спорт, латвия, мультимедиа

ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео

09:25 26.05.2021 (обновлено: 09:45 26.05.2021)
874
На планете прогремел очередной политический скандал. На этот раз — на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии.
Власти Риги заменили все официальные флаги Международной хоккейной федерации на бело-голубую символику латвийской столицы.
Как развивались события: мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси.
Вместо него повесили символ белорусской оппозиции — бело-красно-белый флаг. Это вызвало осуждение со стороны Международной федерации хоккея.

Глава организации Рене Фазель назвал действия рижских властей совершенно неприемлемыми.

В итоге Риге дали выбор: или власти возвращают официальный флаг Беларуси, либо убирают символику чемпионата.
Рига выбрала второй вариант.
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Однако на этом противостояние не закончилось: к акции Латвии присоединилась Литва.
Мэрия Вильнюса вывесила БЧБ-флаг у здания администрации, продемонстрировав солидарность с Ригой.
Досталось и России: рижские власти заменили государственный флаг страны на знамя Олимпийского комитета РФ.
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