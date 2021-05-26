https://uz.sputniknews.ru/20210526/chm2021-pribaltika-razvyazala-voynu-flagov-protiv-mirovogo-xokkeya--video-18909286.html

ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео

ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео

На планете прогремел очередной политический скандал. На этот раз — на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T09:25+0500

2021-05-26T09:25+0500

2021-05-26T09:45+0500

видео

хоккей

флаг

спорт

латвия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18909234_0:10:1345:767_1920x0_80_0_0_67911e43f38912809afd2d5b6ab8dfd1.png

Власти Риги заменили все официальные флаги Международной хоккейной федерации на бело-голубую символику латвийской столицы.Как развивались события: мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси.Вместо него повесили символ белорусской оппозиции — бело-красно-белый флаг. Это вызвало осуждение со стороны Международной федерации хоккея.В итоге Риге дали выбор: или власти возвращают официальный флаг Беларуси, либо убирают символику чемпионата.Рига выбрала второй вариант. Однако на этом противостояние не закончилось: к акции Латвии присоединилась Литва. Мэрия Вильнюса вывесила БЧБ-флаг у здания администрации, продемонстрировав солидарность с Ригой. Досталось и России: рижские власти заменили государственный флаг страны на знамя Олимпийского комитета РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/nexta-samolet-ryanair-i-reaktsiya-zapada-glavnoe-o-skandale-s-belarusyu--video-18891314.html

латвия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоккей, флаг, спорт, латвия, мультимедиа