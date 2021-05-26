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Жителей двух районов Ташкента оставят без газа
Жителей двух районов Ташкента оставят без газа
Эти меры — временные, сообщили в хокимияте Мирзо-Улугбекского района. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T08:57+0500
2021-05-26T09:43+0500
общество
газ
газоснабжение
хокимият
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жителей двух столичных районов предупредили о временном отключении газа.В связи с заменой газопровода низкого давления, расположенного на улице Сайрам в Мирзо-Улугбекском районе, приостановят подачу газа в двух многоэтажках (улица Сайрам, 4-й проезд) и 80 домовладениях.Отключение намечено на 26 мая с 10 до 18 часов.Также газа не будет 27 мая с 11.00 до 18.00 в Яшнабадаском районе. Это связано с подключением газопровода среднего давления к существующему газопроводу на улице Элбек.Газоснабжение будет временно приостановлено в следующих локациях: завод "ТМЗ", супермаркет Makro, UzAuto Motors, Национальный детский медицинский центр.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html
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газ, газоснабжение, хокимият, ташкент

Жителей двух районов Ташкента оставят без газа

08:57 26.05.2021 (обновлено: 09:43 26.05.2021)
1249
© СС0 / Unsplash / KWON JUNHOГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© СС0 / Unsplash / KWON JUNHO
Эти меры — временные, сообщили в хокимияте Мирзо-Улугбекского района.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жителей двух столичных районов предупредили о временном отключении газа.
В связи с заменой газопровода низкого давления, расположенного на улице Сайрам в Мирзо-Улугбекском районе, приостановят подачу газа в двух многоэтажках (улица Сайрам, 4-й проезд) и 80 домовладениях.
Отключение намечено на 26 мая с 10 до 18 часов.
Отключение воды в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
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Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
18 мая, 19:46
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Также газа не будет 27 мая с 11.00 до 18.00 в Яшнабадаском районе.
Это связано с подключением газопровода среднего давления к существующему газопроводу на улице Элбек.
Газоснабжение будет временно приостановлено в следующих локациях: завод "ТМЗ", супермаркет Makro, UzAuto Motors, Национальный детский медицинский центр.
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