https://uz.sputniknews.ru/20210526/jiteley-dvux-rayonov-tashkenta-ostavyat-bez-gaza-18909049.html

Жителей двух районов Ташкента оставят без газа

Жителей двух районов Ташкента оставят без газа

Эти меры — временные, сообщили в хокимияте Мирзо-Улугбекского района. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T08:57+0500

2021-05-26T08:57+0500

2021-05-26T09:43+0500

общество

газ

газоснабжение

хокимият

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18909022_0:330:2471:1719_1920x0_80_0_0_5c9d90f91a337ed9b347eedf62e6d7f1.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жителей двух столичных районов предупредили о временном отключении газа.В связи с заменой газопровода низкого давления, расположенного на улице Сайрам в Мирзо-Улугбекском районе, приостановят подачу газа в двух многоэтажках (улица Сайрам, 4-й проезд) и 80 домовладениях.Отключение намечено на 26 мая с 10 до 18 часов.Также газа не будет 27 мая с 11.00 до 18.00 в Яшнабадаском районе. Это связано с подключением газопровода среднего давления к существующему газопроводу на улице Элбек.Газоснабжение будет временно приостановлено в следующих локациях: завод "ТМЗ", супермаркет Makro, UzAuto Motors, Национальный детский медицинский центр.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, газоснабжение, хокимият, ташкент