https://uz.sputniknews.ru/20210526/na-neftebaze-v-andijane-obnarujeny-xischeniya-v-krupnom-razmere--uvoleny-10-rukovoditeley-18913613.html
На нефтебазе в Андижане обнаружены хищения в крупном размере — уволены 10 руководителей
На нефтебазе в Андижане обнаружены хищения в крупном размере — уволены 10 руководителей
В 408 случаях ООО "Андижанская нефтебаза" и ее филиалы произвели нецелесообразные выплаты на сумму 129 млн 749 тыс. сумов. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T12:08+0500
2021-05-26T12:08+0500
2021-05-26T12:08+0500
общество
нефтегазовая отрасль
хищение
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В ходе проведенного расследования на предприятии ООО "Андижанская нефтебаза" обнаружены масштабные неправомерные затраты в сфере хранения и доставки нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Узбекнефтегаза. Известно, что задолженность компании составила 24 млрд сумов, а дебиторская задолженность просрочена по состоянию на первое апреля текущего года. Кроме того, в 408 случаях ООО "Андижанская нефтебаза" и ее филиалы произвели нецелесообразные выплаты на сумму 129 млн 749 тыс. сумов. Отмечается, что на имя шестерых бывших сотрудников организации выписана заработная плата почти на 30 млн сумов.В результате выявления хищений и недостачи были освобождены от занимаемых должностей десять ответственных лиц из руководящего состава предприятия.В результате расследования, проведенного на ООО "Андижанская нефтебаза", документы расследования нарушений, выявленных Управлением финансового и комплаенс-контроля АО "Узбекнефтегаз", были направлены в правоохранительные органы для возбуждения дела.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html
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нефтегазовая отрасль, хищение, узбекнефтегаз
На нефтебазе в Андижане обнаружены хищения в крупном размере — уволены 10 руководителей
В 408 случаях ООО "Андижанская нефтебаза" и ее филиалы произвели нецелесообразные выплаты на сумму 129 млн 749 тыс. сумов.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В ходе проведенного расследования на предприятии ООО "Андижанская нефтебаза" обнаружены масштабные неправомерные затраты в сфере хранения и доставки нефтепродуктов. Об этом сообщает
пресс-служба Узбекнефтегаза.
Известно, что задолженность компании составила 24 млрд сумов, а дебиторская задолженность просрочена по состоянию на первое апреля текущего года.
Кроме того, в 408 случаях ООО "Андижанская нефтебаза" и ее филиалы произвели нецелесообразные выплаты на сумму 129 млн 749 тыс. сумов. Отмечается, что на имя шестерых бывших сотрудников организации выписана заработная плата почти на 30 млн сумов.
В результате выявления хищений и недостачи были освобождены от занимаемых должностей десять ответственных лиц из руководящего состава предприятия.
В результате расследования, проведенного на ООО "Андижанская нефтебаза", документы расследования нарушений, выявленных Управлением финансового и комплаенс-контроля АО "Узбекнефтегаз", были направлены в правоохранительные органы для возбуждения дела.