https://uz.sputniknews.ru/20210526/neizvestnyy-nauke-zver-obnarujen-v-surxandare-18917782.html

"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье

"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье

Местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:31+0500

2021-05-26T13:31+0500

2021-05-26T13:42+0500

общество

животное

хокимият

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жители Музрабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружили двух детенышей неизвестного животного, сообщает пресс-служба областного хокимията.Малышей нашли на краю поля, принадлежащего фермерскому хозяйству "Шомуродов Акбар" в махалле "Орият". Их передали в Термезский зоопарк для сохранения и определения вида.По данным областной администрации, местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец. Они устроили ему засаду и убили ночью. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях. В данное время ситуацию изучает управление экологии и охраны окружающей среды и УВД.Ранее Академия наук сообщила о появлении в Узбекистане неизвестного вида дикого лука. Растение нашли участники одной из экспедиций в северной части Ферганской долины, которая граничит с Кыргызстаном.Согласно данным научного ведомства, найденный вид схож с Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающим в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана.В настоящий момент ученые тщательно изучают строение цветка и семена нового растения, после чего вынесут окончательное заключение и дадут ему новое название.

https://uz.sputniknews.ru/20190325/Neizvestnye-dikie-zveri-poyavilis-v-Khorezmskoy-oblasti-11086284.html

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животное, хокимият, сурхандарьинская область