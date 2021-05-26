https://uz.sputniknews.ru/20210526/neizvestnyy-nauke-zver-obnarujen-v-surxandare-18917782.html
"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье
"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье
Местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T13:31+0500
2021-05-26T13:31+0500
2021-05-26T13:42+0500
общество
животное
хокимият
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жители Музрабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружили двух детенышей неизвестного животного, сообщает пресс-служба областного хокимията.Малышей нашли на краю поля, принадлежащего фермерскому хозяйству "Шомуродов Акбар" в махалле "Орият". Их передали в Термезский зоопарк для сохранения и определения вида.По данным областной администрации, местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец. Они устроили ему засаду и убили ночью. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях. В данное время ситуацию изучает управление экологии и охраны окружающей среды и УВД.Ранее Академия наук сообщила о появлении в Узбекистане неизвестного вида дикого лука. Растение нашли участники одной из экспедиций в северной части Ферганской долины, которая граничит с Кыргызстаном.Согласно данным научного ведомства, найденный вид схож с Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающим в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана.В настоящий момент ученые тщательно изучают строение цветка и семена нового растения, после чего вынесут окончательное заключение и дадут ему новое название.
https://uz.sputniknews.ru/20190325/Neizvestnye-dikie-zveri-poyavilis-v-Khorezmskoy-oblasti-11086284.html
сурхандарьинская область
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животное, хокимият, сурхандарьинская область
"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье
13:31 26.05.2021 (обновлено: 13:42 26.05.2021)
Местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Жители Музрабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружили двух детенышей неизвестного животного, сообщает
пресс-служба областного хокимията.
Малышей нашли на краю поля, принадлежащего фермерскому хозяйству "Шомуродов Акбар" в махалле "Орият". Их передали в Термезский зоопарк для сохранения и определения вида.
По данным областной администрации, местные жители наткнулись на детенышей в ходе осмотра территории после того, как к ним наведался хищник, который загрыз более десяти овец.
Они устроили ему засаду и убили ночью. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях. В данное время ситуацию изучает управление экологии и охраны окружающей среды и УВД.
Ранее Академия наук сообщила
о появлении в Узбекистане неизвестного вида дикого лука. Растение нашли участники одной из экспедиций в северной части Ферганской долины, которая граничит с Кыргызстаном.
Согласно данным научного ведомства, найденный вид схож с Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающим в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана.
В настоящий момент ученые тщательно изучают строение цветка и семена нового растения, после чего вынесут окончательное заключение и дадут ему новое название.