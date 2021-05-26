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https://uz.sputniknews.ru/20210526/nemetskiy-bank-gotov-podderjat-molodyx-agrariev-18926147.html
Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
Стороны определились с дальнейшими планами по организации семинаров и тренингов, направленных на развитие предпринимательства, налаживание двустороннего... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T17:45+0500
2021-05-26T17:50+0500
экономика
финансы
сотрудничество
германия
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов провел встречу главой представительства немецкой финансовой корпорации Sparkassenstiftung в Узбекистане Матиасом Ванглером. Об этом сообщили в местной администрации.Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе и вовлечение молодых людей в предпринимательство в аграрной сфере, механизмы поддержки их идей. Говорили о возможностях кредитования бизнес-инициатив.Для справки: Sparkassenstiftung Bank имеет 200-летний опыт работы. По всему миру у него более 12 тысяч отделений.Представительство банка в Узбекистане реализует новый проект по укреплению аграрного сектора и развитию сельских районов посредством предоставления качественных финансовых услуг. В этом направлении зарубежные эксперты сотрудничают с Союзом молодежи Узбекистана, Агентством по делам молодежи, Агробанком, Народным банком, Микрокредитбанком.В ходе встречи стороны определили дальнейшие планы по организации семинаров и тренингов, направленных на развитие предпринимательства, налаживание двустороннего сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/chto-svyazyvaet-germaniyu-s-uzbekistanom-ozvucheny-shest-glavnyx-nitochek-18723840.html
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финансы, сотрудничество, германия, ташкентская область

Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев

17:45 26.05.2021 (обновлено: 17:50 26.05.2021)
323
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиНемецкий банк готов поддержать молодых аграриев
Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Стороны определились с дальнейшими планами по организации семинаров и тренингов, направленных на развитие предпринимательства, налаживание двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов провел встречу главой представительства немецкой финансовой корпорации Sparkassenstiftung в Узбекистане Матиасом Ванглером. Об этом сообщили в местной администрации.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе и вовлечение молодых людей в предпринимательство в аграрной сфере, механизмы поддержки их идей. Говорили о возможностях кредитования бизнес-инициатив.
Для справки: Sparkassenstiftung Bank имеет 200-летний опыт работы. По всему миру у него более 12 тысяч отделений.
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14 мая, 10:31
3281
Представительство банка в Узбекистане реализует новый проект по укреплению аграрного сектора и развитию сельских районов посредством предоставления качественных финансовых услуг. В этом направлении зарубежные эксперты сотрудничают с Союзом молодежи Узбекистана, Агентством по делам молодежи, Агробанком, Народным банком, Микрокредитбанком.
В ходе встречи стороны определили дальнейшие планы по организации семинаров и тренингов, направленных на развитие предпринимательства, налаживание двустороннего сотрудничества.
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