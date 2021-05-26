https://uz.sputniknews.ru/20210526/posol-rf-v-uzbekistane-prinyal-delegatsiyu-respubliki-saxa-18914389.html

Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха

Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха

В Ташкенте российские делегаты планируют обсудить вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорить о перспективах сотрудничества в... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T12:19+0500

2021-05-26T12:19+0500

2021-05-26T12:36+0500

экономика

олег мальгинов

посольство россии в узбекистане

якутия

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию республики Саха (Якутия), которая в эти дни находится в Ташкенте, сообщили в пресс-службе дипведомства. Возглавляет делегацию председатель правительства республики Саха Андрей Тарасенко.С 25 по 28 мая в Узбекистане гости встретятся с руководством министерств сельского хозяйства, занятости и трудовых отношений, транспорта, инвестиций и внешней торговли республики. Стороны обсудят вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорят о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.Накануне хоким Ташкента встретился с российскими предпринимателями. В ходе переговоров внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов.

якутия

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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, якутия