Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210526/posol-rf-v-uzbekistane-prinyal-delegatsiyu-respubliki-saxa-18914389.html
Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха
Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха
В Ташкенте российские делегаты планируют обсудить вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорить о перспективах сотрудничества в... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T12:19+0500
2021-05-26T12:36+0500
экономика
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
якутия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18913003_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2ace4deb6949133685e324d56b474653.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию республики Саха (Якутия), которая в эти дни находится в Ташкенте, сообщили в пресс-службе дипведомства. Возглавляет делегацию председатель правительства республики Саха Андрей Тарасенко.С 25 по 28 мая в Узбекистане гости встретятся с руководством министерств сельского хозяйства, занятости и трудовых отношений, транспорта, инвестиций и внешней торговли республики. Стороны обсудят вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорят о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.Накануне хоким Ташкента встретился с российскими предпринимателями. В ходе переговоров внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов.
якутия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18913003_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a395ae727c42e009b1b6b0a8baff7d8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, якутия

Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха

12:19 26.05.2021 (обновлено: 12:36 26.05.2021)
220
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха(Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха(Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В Ташкенте российские делегаты планируют обсудить вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорить о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию республики Саха (Якутия), которая в эти дни находится в Ташкенте, сообщили в пресс-службе дипведомства. Возглавляет делегацию председатель правительства республики Саха Андрей Тарасенко.
С 25 по 28 мая в Узбекистане гости встретятся с руководством министерств сельского хозяйства, занятости и трудовых отношений, транспорта, инвестиций и внешней торговли республики.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха (Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха (Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха (Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Стороны обсудят вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорят о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.
Накануне хоким Ташкента встретился с российскими предпринимателями. В ходе переговоров внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:10В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
14:06Запад готов исполнить заветную мечту миллионов
13:56Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах
13:47Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает
13:31"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье
13:29Пассажирам столичной подземки возместят убытки при авариях в метро — проект
13:24Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов
13:16Сенат прокомментировал инцидент с избиением бывших воспитанников детдома правоохранителями
12:57Палестино-израильский конфликт: война без победителей
12:35В Узбекистане упразднили АО "Узагрокимёхимоя": кто теперь защитит растения
12:28Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших
12:19Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха
12:08На нефтебазе в Андижане обнаружены хищения в крупном размере — уволены 10 руководителей
11:51Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова
11:18Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма
10:38Назначен глава Национального паралимпийского комитета
10:34Собрался в последний момент: итоги дебютного сезона Шомуродова в Италии
10:02"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить
09:25ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео
08:57Жителей двух районов Ташкента оставят без газа