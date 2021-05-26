Экономика
Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха
12:19 26.05.2021 (обновлено: 12:36 26.05.2021)
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© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха(Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В Ташкенте российские делегаты планируют обсудить вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорить о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию республики Саха (Якутия), которая в эти дни находится в Ташкенте, сообщили в пресс-службе дипведомства. Возглавляет делегацию председатель правительства республики Саха Андрей Тарасенко.
С 25 по 28 мая в Узбекистане гости встретятся с руководством министерств сельского хозяйства, занятости и трудовых отношений, транспорта, инвестиций и внешней торговли республики.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха (Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов принял делегацию Республики Саха (Якутия), находящуюся в Узбекистане с визитом
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Стороны обсудят вопросы поставок местной плодоовощной продукции в республику Саха, поговорят о перспективах сотрудничества в текстильной отрасли и ювелирной промышленности.
Накануне хоким Ташкента встретился с российскими предпринимателями. В ходе переговоров внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов.