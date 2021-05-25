https://uz.sputniknews.ru/20210525/artykxodjaev-obsudil-mirovye-biznes-trendy-s-rossiyskimi-predprinimatelyami-18898608.html

Артыкходжаев обсудил мировые бизнес-тренды с российскими предпринимателями

Артыкходжаев обсудил мировые бизнес-тренды с российскими предпринимателями

В рамках встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T14:28+0500

2021-05-25T14:28+0500

2021-05-25T14:31+0500

общество

джахонгир артыкходжаев

хокимият ташкента

эксперт

бизнес

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Глава столичного хокимията Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с бизнес-представителями российских компаний, сообщает пресс-служба администрации.В ходе мероприятия хоким озвучил экспертам из России актуальные данные по ВВП, экспорту, инвестициям, производству и предоставлению услуг в Ташкенте.Затем каждый предприниматель кратко рассказал о своих компаниях и предложил сотрудничество в сфере организации телекоммуникационных, образовательных и медицинских стартапов, а также в области рекламы, туризма, исследования рынка продуктов питания, экспорта узбекской плодоовощной продукции в страны Европы, продвижения брендов городов и стран на мировом рынке, поставки электронных компонентов и развития цифровых технологий Кроме того, в рамках переговоров были внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов. В завершение встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества.

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джахонгир артыкходжаев, хокимият ташкента, эксперт, бизнес