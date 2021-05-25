https://uz.sputniknews.ru/20210525/artykxodjaev-obsudil-mirovye-biznes-trendy-s-rossiyskimi-predprinimatelyami-18898608.html
Артыкходжаев обсудил мировые бизнес-тренды с российскими предпринимателями
Артыкходжаев обсудил мировые бизнес-тренды с российскими предпринимателями
В рамках встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T14:28+0500
2021-05-25T14:28+0500
2021-05-25T14:31+0500
общество
джахонгир артыкходжаев
хокимият ташкента
эксперт
бизнес
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Глава столичного хокимията Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с бизнес-представителями российских компаний, сообщает пресс-служба администрации.В ходе мероприятия хоким озвучил экспертам из России актуальные данные по ВВП, экспорту, инвестициям, производству и предоставлению услуг в Ташкенте.Затем каждый предприниматель кратко рассказал о своих компаниях и предложил сотрудничество в сфере организации телекоммуникационных, образовательных и медицинских стартапов, а также в области рекламы, туризма, исследования рынка продуктов питания, экспорта узбекской плодоовощной продукции в страны Европы, продвижения брендов городов и стран на мировом рынке, поставки электронных компонентов и развития цифровых технологий Кроме того, в рамках переговоров были внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов. В завершение встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/juravlev-uzbekistan-i-rossiya--ekonomicheskie-in-i-yan-na-prostranstve-sng-18165082.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
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джахонгир артыкходжаев, хокимият ташкента, эксперт, бизнес
Артыкходжаев обсудил мировые бизнес-тренды с российскими предпринимателями
14:28 25.05.2021 (обновлено: 14:31 25.05.2021)
В рамках встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Глава столичного хокимията Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с бизнес-представителями российских компаний, сообщает
пресс-служба администрации.
В ходе мероприятия хоким озвучил экспертам из России актуальные данные по ВВП, экспорту, инвестициям, производству и предоставлению услуг в Ташкенте.
Затем каждый предприниматель кратко рассказал о своих компаниях и предложил сотрудничество в сфере организации телекоммуникационных, образовательных и медицинских стартапов, а также в области рекламы, туризма, исследования рынка продуктов питания, экспорта узбекской плодоовощной продукции в страны Европы, продвижения брендов городов и стран на мировом рынке, поставки электронных компонентов и развития цифровых технологий
Кроме того, в рамках переговоров были внесены предложения по разработке решений для самообслуживания в банках, торговых точках, метро и других местах, а также по привлечению решений для сотрудничества с международными организациями, занимающимися обработкой цветных и драгоценных металлов.
В завершение встречи стороны договорились разработать презентации, дорожные карты и проекты для дальнейшего сотрудничества.