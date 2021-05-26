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Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов
Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов
ЧП произошло в мае 2020 года. Шесть человек в результате погибли, 56 были госпитализированы. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T16:03+0500
2021-05-26T16:11+0500
экономика
сардобинское водохранилище
прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье
сенат олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Предприятия нескольких профилей, пострадавшие в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, получат материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Из государственного бюджета на эти цели поэтапно выделят 126 миллиардов сумов.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайПрорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел в мае 2020 года. Шесть человек в результате погибли, 56 были госпитализированы.Пострадавшим жителям Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов, по данным властей, была оказана необходимая помощь.По делу о ЧС осудили 17 человек — за хищения, халатность и нарушения при строительных работах.
https://uz.sputniknews.ru/20200503/Shavkat-Mirziev-vnov-posetil-Syrdaryu-14051723.html
сардобинское водохранилище
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сардобинское водохранилище, прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье, сенат олий мажлиса

Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов

16:03 26.05.2021 (обновлено: 16:11 26.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЛиквидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ЧП произошло в мае 2020 года. Шесть человек в результате погибли, 56 были госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Предприятия нескольких профилей, пострадавшие в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, получат материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Ущерб будет компенсирован предприятиям в сфере рыболовства, животноводства и птицеводства, а также занимающимся строительством и ремонтом ирригационных и мелиоративных сетей.
Из государственного бюджета на эти цели поэтапно выделят 126 миллиардов сумов.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел в мае 2020 года. Шесть человек в результате погибли, 56 были госпитализированы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2020
Общество
Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарью
3 мая 2020, 19:14
5288
Пострадавшим жителям Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов, по данным властей, была оказана необходимая помощь.
По делу о ЧС осудили 17 человек — за хищения, халатность и нарушения при строительных работах.
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