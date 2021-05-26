Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210526/shkolniki-lenoblasti-podelilis-russkim-yazykom-so-sverstnikami-iz-xorezma-18912404.html
Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма
Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма
Двадцать пятого мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялась торжественная передача учебников от школьников региона в подарок для своих узбекских... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T11:18+0500
2021-05-26T12:08+0500
общество
хорезмская область
русский язык
учебник
ленинградская область
школьники
хорезм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18910498_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_46df369aa4ea1aa823c93d8757b64c07.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Ученики школ Ленинградской области собрали в подарок для школьников Хорезмской области более двух тысяч учебников по русскому языку и литературе. В этой акции дружбы между двумя странами приняли участие дети, педагоги, чиновники, дипломаты и общественные деятели. Sputnik Узбекистан присутствовал на безвозмездном вручении книг и узнал у инициаторов подробности.Это словари, учебные пособия и учебники по русскому языку и литературе — по программе дошкольного образования и для учебы в 1-7-х классах. В общей сложности получилось 2,2 тысячи книг, и всех их собрали по школам Ленинградской области. Все началось с телемоста, который проводили из петербургского вуза с представителями Хорезмской области. В нем обсуждали образование и обмен культурами между двумя городами. Со стороны Петербурга и Ленобласти участвовали местные общественные деятели, а со стороны Хорезма — заместитель губернатора, представители регионального комитета образования и Союза молодежи Узбекистана. Курбанов (уроженец Узбекистана) выступил с докладом на тему укрепления межнациональных отношений, после чего во время телемоста к нему обратились за помощью. Представители Хорезмской области хотели бы обогатить местные школы учебными материалами именно по русскому языку. Далее Равшанбек взял инициативу в свои руки и привлек к акции органы исполнительной власти Ленинградской области. Благодаря местным комитетам удалось распространить информацию по школам региона и получить от них отклик. Затем волонтеры фонда "Узмир" сделали объезд учебных заведений, чтобы забрать подарочную литературу.Как отметил на торжественном мероприятии председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов, на России лежит огромная ответственность за распространение русского языка и литературы в том числе за рубежом. Консул республики Узбекистан Алишер Бабаев принял коробки с учебниками стоя — как и положено принимать подарки. Упаковки с учебниками скоро отправят в Узбекистан через дипломатические авиарейсы. Там их развезут по русскоязычным школам во все районы Хорезмской области. "Мы могли бы собрать и больше, но итак накопилась посылка весом в две тонны. Отправка стоит больших денег, поэтому сейчас мы пробуем, как все получится. Надеемся продолжить такие дружеские акции. Уже есть запрос из Ферганы. Мы хотим делиться с узбекскими школьниками не только учебниками, а и художественной литературой. Причем развозить их во все регионы Узбекистана. Русский язык становится там востребован в школах и детских садах. В республике всего 9 992 школы, из них 900 — русскоязычные. Но количество растет. Надеюсь, будут еще и проекты взаимообмена: когда учащиеся российских и узбекских школ будут ездить друг к другу в гости", — заключил инициатор акции Равшанбек Курбанов.В апреле стало известно, что Министерство просвещения РФ планирует направить в Узбекистан еще 100 педагогов в помощь узбекским коллегам, чтобы повысить качество преподавания русского языка в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/pedagogi-rf-podgotovyat-teleuroki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-17854548.html
хорезмская область
ленинградская область
хорезм
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Матвеев
Дмитрий Матвеев
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18910498_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_8e9ea5d7b816df3488ef726d8d607f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хорезмская область, русский язык, учебник, ленинградская область, школьники, хорезм

Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма

11:18 26.05.2021 (обновлено: 12:08 26.05.2021)
619
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Дмитрий Матвеев
Дмитрий Матвеев
Все материалы
Двадцать пятого мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялась торжественная передача учебников от школьников региона в подарок для своих узбекских ровесников.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Ученики школ Ленинградской области собрали в подарок для школьников Хорезмской области более двух тысяч учебников по русскому языку и литературе.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
В этой акции дружбы между двумя странами приняли участие дети, педагоги, чиновники, дипломаты и общественные деятели.
Sputnik Узбекистан присутствовал на безвозмездном вручении книг и узнал у инициаторов подробности.
© Дмитрий Матвеев
Торжественная передача книг Узбекистану в Доме дружбы Ленинградской области - Sputnik Узбекистан
1/3
© Дмитрий Матвеев
© Дмитрий Матвеев
Торжественная передача книг Узбекистану в Доме дружбы Ленинградской области - Sputnik Узбекистан
2/3
© Дмитрий Матвеев
© Дмитрий Матвеев
Торжественная передача книг Узбекистану в Доме дружбы Ленинградской области - Sputnik Узбекистан
3/3
© Дмитрий Матвеев
1/3
© Дмитрий Матвеев
2/3
© Дмитрий Матвеев
3/3
© Дмитрий Матвеев
Это словари, учебные пособия и учебники по русскому языку и литературе — по программе дошкольного образования и для учебы в 1-7-х классах. В общей сложности получилось 2,2 тысячи книг, и всех их собрали по школам Ленинградской области.
"Участники акции побывали во многих уголках 47 региона — и в городах, и в отдаленных деревнях. Ездили на расстояния в 400-500 километров, ибо масса людей откликнулись на наш призыв. Учебные материалы предоставили сами школы Ленобласти — с согласия директоров и учеников", — рассказал член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям и руководитель попечительского совета благотворительного фонда "Узмир" Равшанбек Курбанов.
Все началось с телемоста, который проводили из петербургского вуза с представителями Хорезмской области. В нем обсуждали образование и обмен культурами между двумя городами.
Со стороны Петербурга и Ленобласти участвовали местные общественные деятели, а со стороны Хорезма — заместитель губернатора, представители регионального комитета образования и Союза молодежи Узбекистана.
На уроке русского языка в одной из школ Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Общество
Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана
19 марта, 16:18
426
Курбанов (уроженец Узбекистана) выступил с докладом на тему укрепления межнациональных отношений, после чего во время телемоста к нему обратились за помощью. Представители Хорезмской области хотели бы обогатить местные школы учебными материалами именно по русскому языку.
Далее Равшанбек взял инициативу в свои руки и привлек к акции органы исполнительной власти Ленинградской области.
Благодаря местным комитетам удалось распространить информацию по школам региона и получить от них отклик. Затем волонтеры фонда "Узмир" сделали объезд учебных заведений, чтобы забрать подарочную литературу.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
Как отметил на торжественном мероприятии председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов, на России лежит огромная ответственность за распространение русского языка и литературы в том числе за рубежом.
"Такие акции помогают жителям других стран развиваться, учить наш язык — такой важный для узбекского общества. В Узбекистане знать русский язык считается престижным. Поэтому мы рады такому межгосударственному проекту по продвижению русского языка в узбекских школах. Хочется верить, что сотрудничество между нашими странами продолжится в более масштабных формах”, — сказал Коновалов.
Консул республики Узбекистан Алишер Бабаев принял коробки с учебниками стоя — как и положено принимать подарки.
"Книга — лучший подарок во все времена. Она дает знания, делает человека мудрее и остается на всю жизнь. Я рад, что ученики узбекских школ будут пользоваться книгами, по которым раньше учились их ровесники в Ленинградской области. Это ценный подарок, знак уважения и память", — отметил консул.
Упаковки с учебниками скоро отправят в Узбекистан через дипломатические авиарейсы. Там их развезут по русскоязычным школам во все районы Хорезмской области.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
"Мы могли бы собрать и больше, но итак накопилась посылка весом в две тонны. Отправка стоит больших денег, поэтому сейчас мы пробуем, как все получится. Надеемся продолжить такие дружеские акции. Уже есть запрос из Ферганы. Мы хотим делиться с узбекскими школьниками не только учебниками, а и художественной литературой. Причем развозить их во все регионы Узбекистана. Русский язык становится там востребован в школах и детских садах. В республике всего 9 992 школы, из них 900 — русскоязычные. Но количество растет. Надеюсь, будут еще и проекты взаимообмена: когда учащиеся российских и узбекских школ будут ездить друг к другу в гости", — заключил инициатор акции Равшанбек Курбанов.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
В апреле стало известно, что Министерство просвещения РФ планирует направить в Узбекистан еще 100 педагогов в помощь узбекским коллегам, чтобы повысить качество преподавания русского языка в республике.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:10В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
14:06Запад готов исполнить заветную мечту миллионов
13:56Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах
13:47Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает
13:31"Неизвестный науке зверь" обнаружен в Сурхандарье
13:29Пассажирам столичной подземки возместят убытки при авариях в метро — проект
13:24Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов
13:16Сенат прокомментировал инцидент с избиением бывших воспитанников детдома правоохранителями
12:57Палестино-израильский конфликт: война без победителей
12:35В Узбекистане упразднили АО "Узагрокимёхимоя": кто теперь защитит растения
12:28Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших
12:19Посол РФ в Узбекистане принял делегацию республики Саха
12:08На нефтебазе в Андижане обнаружены хищения в крупном размере — уволены 10 руководителей
11:51Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова
11:18Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма
10:38Назначен глава Национального паралимпийского комитета
10:34Собрался в последний момент: итоги дебютного сезона Шомуродова в Италии
10:02"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить
09:25ЧМ-2021: Прибалтика развязала "войну флагов" против мирового хоккея — видео
08:57Жителей двух районов Ташкента оставят без газа