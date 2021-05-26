https://uz.sputniknews.ru/20210526/shkolniki-lenoblasti-podelilis-russkim-yazykom-so-sverstnikami-iz-xorezma-18912404.html

Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма

Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма

Двадцать пятого мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялась торжественная передача учебников от школьников региона в подарок для своих узбекских... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

хорезмская область

русский язык

учебник

ленинградская область

школьники

хорезм

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Ученики школ Ленинградской области собрали в подарок для школьников Хорезмской области более двух тысяч учебников по русскому языку и литературе. В этой акции дружбы между двумя странами приняли участие дети, педагоги, чиновники, дипломаты и общественные деятели. Sputnik Узбекистан присутствовал на безвозмездном вручении книг и узнал у инициаторов подробности.Это словари, учебные пособия и учебники по русскому языку и литературе — по программе дошкольного образования и для учебы в 1-7-х классах. В общей сложности получилось 2,2 тысячи книг, и всех их собрали по школам Ленинградской области. Все началось с телемоста, который проводили из петербургского вуза с представителями Хорезмской области. В нем обсуждали образование и обмен культурами между двумя городами. Со стороны Петербурга и Ленобласти участвовали местные общественные деятели, а со стороны Хорезма — заместитель губернатора, представители регионального комитета образования и Союза молодежи Узбекистана. Курбанов (уроженец Узбекистана) выступил с докладом на тему укрепления межнациональных отношений, после чего во время телемоста к нему обратились за помощью. Представители Хорезмской области хотели бы обогатить местные школы учебными материалами именно по русскому языку. Далее Равшанбек взял инициативу в свои руки и привлек к акции органы исполнительной власти Ленинградской области. Благодаря местным комитетам удалось распространить информацию по школам региона и получить от них отклик. Затем волонтеры фонда "Узмир" сделали объезд учебных заведений, чтобы забрать подарочную литературу.Как отметил на торжественном мероприятии председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов, на России лежит огромная ответственность за распространение русского языка и литературы в том числе за рубежом. Консул республики Узбекистан Алишер Бабаев принял коробки с учебниками стоя — как и положено принимать подарки. Упаковки с учебниками скоро отправят в Узбекистан через дипломатические авиарейсы. Там их развезут по русскоязычным школам во все районы Хорезмской области. "Мы могли бы собрать и больше, но итак накопилась посылка весом в две тонны. Отправка стоит больших денег, поэтому сейчас мы пробуем, как все получится. Надеемся продолжить такие дружеские акции. Уже есть запрос из Ферганы. Мы хотим делиться с узбекскими школьниками не только учебниками, а и художественной литературой. Причем развозить их во все регионы Узбекистана. Русский язык становится там востребован в школах и детских садах. В республике всего 9 992 школы, из них 900 — русскоязычные. Но количество растет. Надеюсь, будут еще и проекты взаимообмена: когда учащиеся российских и узбекских школ будут ездить друг к другу в гости", — заключил инициатор акции Равшанбек Курбанов.В апреле стало известно, что Министерство просвещения РФ планирует направить в Узбекистан еще 100 педагогов в помощь узбекским коллегам, чтобы повысить качество преподавания русского языка в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210319/pedagogi-rf-podgotovyat-teleuroki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-17854548.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Матвеев

хорезмская область, русский язык, учебник, ленинградская область, школьники, хорезм