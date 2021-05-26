Общество
Школьники Ленобласти "поделились русским языком" со сверстниками из Хорезма
11:18 26.05.2021 (обновлено: 12:08 26.05.2021)
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© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
Двадцать пятого мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялась торжественная передача учебников от школьников региона в подарок для своих узбекских ровесников.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Ученики школ Ленинградской области собрали в подарок для школьников Хорезмской области более двух тысяч учебников по русскому языку и литературе.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
В этой акции дружбы между двумя странами приняли участие дети, педагоги, чиновники, дипломаты и общественные деятели.
Sputnik Узбекистан присутствовал на безвозмездном вручении книг и узнал у инициаторов подробности.
© Дмитрий Матвеев
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© Дмитрий Матвеев
© Дмитрий Матвеев
2/3
© Дмитрий Матвеев
© Дмитрий Матвеев
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© Дмитрий Матвеев
1/3
© Дмитрий Матвеев
2/3
© Дмитрий Матвеев
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© Дмитрий Матвеев
Это словари, учебные пособия и учебники по русскому языку и литературе — по программе дошкольного образования и для учебы в 1-7-х классах. В общей сложности получилось 2,2 тысячи книг, и всех их собрали по школам Ленинградской области.
"Участники акции побывали во многих уголках 47 региона — и в городах, и в отдаленных деревнях. Ездили на расстояния в 400-500 километров, ибо масса людей откликнулись на наш призыв. Учебные материалы предоставили сами школы Ленобласти — с согласия директоров и учеников", — рассказал член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям и руководитель попечительского совета благотворительного фонда "Узмир" Равшанбек Курбанов.
Все началось с телемоста, который проводили из петербургского вуза с представителями Хорезмской области. В нем обсуждали образование и обмен культурами между двумя городами.
Со стороны Петербурга и Ленобласти участвовали местные общественные деятели, а со стороны Хорезма — заместитель губернатора, представители регионального комитета образования и Союза молодежи Узбекистана.
Курбанов (уроженец Узбекистана) выступил с докладом на тему укрепления межнациональных отношений, после чего во время телемоста к нему обратились за помощью. Представители Хорезмской области хотели бы обогатить местные школы учебными материалами именно по русскому языку.
Далее Равшанбек взял инициативу в свои руки и привлек к акции органы исполнительной власти Ленинградской области.
Благодаря местным комитетам удалось распространить информацию по школам региона и получить от них отклик. Затем волонтеры фонда "Узмир" сделали объезд учебных заведений, чтобы забрать подарочную литературу.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
Как отметил на торжественном мероприятии председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов, на России лежит огромная ответственность за распространение русского языка и литературы в том числе за рубежом.
"Такие акции помогают жителям других стран развиваться, учить наш язык — такой важный для узбекского общества. В Узбекистане знать русский язык считается престижным. Поэтому мы рады такому межгосударственному проекту по продвижению русского языка в узбекских школах. Хочется верить, что сотрудничество между нашими странами продолжится в более масштабных формах”, — сказал Коновалов.
Консул республики Узбекистан Алишер Бабаев принял коробки с учебниками стоя — как и положено принимать подарки.
"Книга — лучший подарок во все времена. Она дает знания, делает человека мудрее и остается на всю жизнь. Я рад, что ученики узбекских школ будут пользоваться книгами, по которым раньше учились их ровесники в Ленинградской области. Это ценный подарок, знак уважения и память", — отметил консул.
Упаковки с учебниками скоро отправят в Узбекистан через дипломатические авиарейсы. Там их развезут по русскоязычным школам во все районы Хорезмской области.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
"Мы могли бы собрать и больше, но итак накопилась посылка весом в две тонны. Отправка стоит больших денег, поэтому сейчас мы пробуем, как все получится. Надеемся продолжить такие дружеские акции. Уже есть запрос из Ферганы. Мы хотим делиться с узбекскими школьниками не только учебниками, а и художественной литературой. Причем развозить их во все регионы Узбекистана. Русский язык становится там востребован в школах и детских садах. В республике всего 9 992 школы, из них 900 — русскоязычные. Но количество растет. Надеюсь, будут еще и проекты взаимообмена: когда учащиеся российских и узбекских школ будут ездить друг к другу в гости", — заключил инициатор акции Равшанбек Курбанов.
© Дмитрий МатвеевУчебники школьникам Хорезма
Учебники школьникам Хорезма
© Дмитрий Матвеев
В апреле стало известно, что Министерство просвещения РФ планирует направить в Узбекистан еще 100 педагогов в помощь узбекским коллегам, чтобы повысить качество преподавания русского языка в республике.