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В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД

В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД

Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе. В должности начальника Нурафшанского ОВД проработал более года. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T14:22+0500

2021-05-26T14:22+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Двадцать шестого мая в результате дорожно-транспортного происшествия погиб начальник ОВД Нурафшана подполковник Навруз Омонбаев, сообщает хокимият Ташкентской области.Смертельное ДТП произошло около 4.30 утра в Уртачирчикском районе Ташкентской области возле нефтебазы "Кучлик". Подробности происшествия не разглашаются.Сообщается, что Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе и работал в должности начальника местного ОВД более года.Ранее также на рассвете 16 марта в Бостанлыкском районе столичной области в ДТП на служебном авто попал подполковник столичного ГУВД.По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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