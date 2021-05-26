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В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД
В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД
Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе. В должности начальника Нурафшанского ОВД проработал более года. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T14:22+0500
2021-05-26T14:29+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Двадцать шестого мая в результате дорожно-транспортного происшествия погиб начальник ОВД Нурафшана подполковник Навруз Омонбаев, сообщает хокимият Ташкентской области.Смертельное ДТП произошло около 4.30 утра в Уртачирчикском районе Ташкентской области возле нефтебазы "Кучлик". Подробности происшествия не разглашаются.Сообщается, что Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе и работал в должности начальника местного ОВД более года.Ранее также на рассвете 16 марта в Бостанлыкском районе столичной области в ДТП на служебном авто попал подполковник столичного ГУВД.По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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овд, нурафшон, дтп

В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД

14:22 26.05.2021 (обновлено: 14:29 26.05.2021)
2120
© Хокимият Ташкентской областиВ ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД подполковник Навруз Омонбаев
В ДТП под Ташкентом погиб начальник ОВД подполковник Навруз Омонбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Хокимият Ташкентской области
Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе. В должности начальника Нурафшанского ОВД проработал более года.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Двадцать шестого мая в результате дорожно-транспортного происшествия погиб начальник ОВД Нурафшана подполковник Навруз Омонбаев, сообщает хокимият Ташкентской области.
Смертельное ДТП произошло около 4.30 утра в Уртачирчикском районе Ташкентской области возле нефтебазы "Кучлик". Подробности происшествия не разглашаются.
Сообщается, что Навруз Омонбаев родился 21 марта 1985-го в Зангиатинском районе и работал в должности начальника местного ОВД более года.
Ранее также на рассвете 16 марта в Бостанлыкском районе столичной области в ДТП на служебном авто попал подполковник столичного ГУВД.
По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры.
Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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