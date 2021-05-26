https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-stolitse-zavershilsya-masshtabnyy-festival-dvijenie-pyati-initsiativ-tashkenta-18925355.html

В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"

В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"

В заключительный день мероприятия прошли презентации пяти лучших волонтерских групп, а также состоялось награждение победителей различных соревнований. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T17:34+0500

2021-05-26T17:34+0500

2021-05-26T17:40+0500

культура

джахонгир артыкходжаев

хокимият ташкента

фестиваль

молодежь

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В столице завершился фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента", который собрал на одной площадке свыше 60 тысяч талантливых молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.В рамках программы мероприятия состоялись конференции, медиатренинги, открытые диалоги с политиками и министрами, встречи с журналистами и блогерами, культурные, интеллектуальные и спортивные соревнования, а также танцевальные и вокальные конкурсы.По данным администрации, в заключительный день фестиваля состоялись презентации пяти лучших волонтерских групп, а также награждение победителей различных соревнований.Торжественная церемония закрытия "Движения пяти инициатив Ташкента" завершилась музыкальным выступлением диджеев и насыщенной концертной программой звезд отечественной эстрады.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-tashkente-vpervye-startuet-grandioznyy-po-masshtabam-festival-dlya-molodeji-18833110.html

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джахонгир артыкходжаев, хокимият ташкента, фестиваль, молодежь, ташкент