https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-tashkente-vpervye-startuet-grandioznyy-po-masshtabam-festival-dlya-molodeji-18833110.html

В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи

В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи

В рамках мероприятия на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T19:15+0500

2021-05-20T19:15+0500

2021-05-20T19:16+0500

общество

хокимият ташкента

молодежь

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице с 21 по 25 мая пройдет масштабное молодежное мероприятие "Движение пяти инициатив Ташкента", оформленное в виде городка с тематическими зонами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.По информации администрации, главный вход на праздник расположится между отелем Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои.В рамках фестиваля на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов Tashkent Voice Fest и танцевальное состязание Tashkent Dance Fest.Кроме того, для гостей мероприятия на территории городка организуют спортивную зону, где впервые в Ташкенте пройдет соревнование по стрельбе из лазерного пистолета Laser run без предварительной регистрации участников.Помимо этого, выделены спецзоны для проведения популярной игры знатоков "Заковат", а также для любителей компьютерных игр, где пройдет Tashkent Cyber Cup-2021. В этой же зоне пройдёт идеатон "Проект Х", в ходе которого команды участников разработают ИТ-проекты по разным направлениям.Также в рамках мероприятия пройдут идеатон "Проект Х", конкурс по стрит-арту и состоится Неделя женского нетворкинга.После завершения фестиваля сооружения не будут демонтированы, уточнили в столичном хокимияте. Напомним: впервые пять инициатив были выдвинуты главой государства Шавкатом Мирзиёевым 19 марта в 2019-м в рамках совещания, посвященного молодежи.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/priyatnoe-s-poleznym-yarkie-momenty-molodejnogo-festivalya-v-chirchike-18728483.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/nedetskie-tryuki-golovokrujitelnyy-festival-yunyx-tsirkachey-v-tashkente--18385436.html

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хокимият ташкента, молодежь, фестиваль