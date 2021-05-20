https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-tashkente-vpervye-startuet-grandioznyy-po-masshtabam-festival-dlya-molodeji-18833110.html
В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
В рамках мероприятия на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T19:15+0500
2021-05-20T19:15+0500
2021-05-20T19:16+0500
общество
хокимият ташкента
молодежь
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице с 21 по 25 мая пройдет масштабное молодежное мероприятие "Движение пяти инициатив Ташкента", оформленное в виде городка с тематическими зонами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.По информации администрации, главный вход на праздник расположится между отелем Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои.В рамках фестиваля на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов Tashkent Voice Fest и танцевальное состязание Tashkent Dance Fest.Кроме того, для гостей мероприятия на территории городка организуют спортивную зону, где впервые в Ташкенте пройдет соревнование по стрельбе из лазерного пистолета Laser run без предварительной регистрации участников.Помимо этого, выделены спецзоны для проведения популярной игры знатоков "Заковат", а также для любителей компьютерных игр, где пройдет Tashkent Cyber Cup-2021. В этой же зоне пройдёт идеатон "Проект Х", в ходе которого команды участников разработают ИТ-проекты по разным направлениям.Также в рамках мероприятия пройдут идеатон "Проект Х", конкурс по стрит-арту и состоится Неделя женского нетворкинга.После завершения фестиваля сооружения не будут демонтированы, уточнили в столичном хокимияте. Напомним: впервые пять инициатив были выдвинуты главой государства Шавкатом Мирзиёевым 19 марта в 2019-м в рамках совещания, посвященного молодежи.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/priyatnoe-s-poleznym-yarkie-momenty-molodejnogo-festivalya-v-chirchike-18728483.html
https://uz.sputniknews.ru/20210417/nedetskie-tryuki-golovokrujitelnyy-festival-yunyx-tsirkachey-v-tashkente--18385436.html
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хокимият ташкента, молодежь, фестиваль
В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
19:15 20.05.2021 (обновлено: 19:16 20.05.2021)
В рамках мероприятия на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов и танцевальное состязание.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
В столице с 21 по 25 мая пройдет масштабное молодежное мероприятие "Движение пяти инициатив Ташкента", оформленное в виде городка с тематическими зонами. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията.
По информации администрации, главный вход на праздник расположится между отелем Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои.
В рамках фестиваля на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов Tashkent Voice Fest и танцевальное состязание Tashkent Dance Fest.
Кроме того, для гостей мероприятия на территории городка организуют спортивную зону, где впервые в Ташкенте пройдет соревнование по стрельбе из лазерного пистолета Laser run без предварительной регистрации участников.
Помимо этого, выделены спецзоны для проведения популярной игры знатоков "Заковат", а также для любителей компьютерных игр, где пройдет Tashkent Cyber Cup-2021. В этой же зоне пройдёт идеатон "Проект Х", в ходе которого команды участников разработают ИТ-проекты по разным направлениям.
Также в рамках мероприятия пройдут идеатон "Проект Х", конкурс по стрит-арту и состоится Неделя женского нетворкинга.
После завершения фестиваля сооружения не будут демонтированы, уточнили в столичном хокимияте.
Напомним: впервые пять инициатив были выдвинуты главой государства Шавкатом Мирзиёевым 19 марта в 2019-м в рамках совещания, посвященного молодежи.