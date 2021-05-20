Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-tashkente-vpervye-startuet-grandioznyy-po-masshtabam-festival-dlya-molodeji-18833110.html
В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
В рамках мероприятия на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T19:15+0500
2021-05-20T19:16+0500
общество
хокимият ташкента
молодежь
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18831150_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ef2a2413bf679049f40198a38f7bfa31.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице с 21 по 25 мая пройдет масштабное молодежное мероприятие "Движение пяти инициатив Ташкента", оформленное в виде городка с тематическими зонами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.По информации администрации, главный вход на праздник расположится между отелем Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои.В рамках фестиваля на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов Tashkent Voice Fest и танцевальное состязание Tashkent Dance Fest.Кроме того, для гостей мероприятия на территории городка организуют спортивную зону, где впервые в Ташкенте пройдет соревнование по стрельбе из лазерного пистолета Laser run без предварительной регистрации участников.Помимо этого, выделены спецзоны для проведения популярной игры знатоков "Заковат", а также для любителей компьютерных игр, где пройдет Tashkent Cyber Cup-2021. В этой же зоне пройдёт идеатон "Проект Х", в ходе которого команды участников разработают ИТ-проекты по разным направлениям.Также в рамках мероприятия пройдут идеатон "Проект Х", конкурс по стрит-арту и состоится Неделя женского нетворкинга.После завершения фестиваля сооружения не будут демонтированы, уточнили в столичном хокимияте. Напомним: впервые пять инициатив были выдвинуты главой государства Шавкатом Мирзиёевым 19 марта в 2019-м в рамках совещания, посвященного молодежи.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/priyatnoe-s-poleznym-yarkie-momenty-molodejnogo-festivalya-v-chirchike-18728483.html
https://uz.sputniknews.ru/20210417/nedetskie-tryuki-golovokrujitelnyy-festival-yunyx-tsirkachey-v-tashkente--18385436.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18831150_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_b06b1df3de0dabb37ce93e09b2012411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хокимият ташкента, молодежь, фестиваль

В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи

19:15 20.05.2021 (обновлено: 19:16 20.05.2021)
187
© Хокимият г. ТашкентаВ Ташкенте построили тематический городок для проведения Фестиваля молодежи
В Ташкенте построили тематический городок для проведения Фестиваля молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Хокимият г. Ташкента
В рамках мероприятия на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов и танцевальное состязание.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице с 21 по 25 мая пройдет масштабное молодежное мероприятие "Движение пяти инициатив Ташкента", оформленное в виде городка с тематическими зонами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
По информации администрации, главный вход на праздник расположится между отелем Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои.
Фестиваль молодежи в Чирчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Фото
Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
14 мая, 16:41
1769
В рамках фестиваля на большой сцене выступят знаменитые диджеи — DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Voynov и DJ Endigo. Также на музыкальной площадке организаторы проведут конкурс вокалистов Tashkent Voice Fest и танцевальное состязание Tashkent Dance Fest.
© Хокимият г. ТашкентаВ Ташкенте построили тематический городок для проведения Фестиваля молодежи
В Ташкенте построили тематический городок для проведения Фестиваля молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
В Ташкенте построили тематический городок для проведения Фестиваля молодежи
© Хокимият г. Ташкента
Кроме того, для гостей мероприятия на территории городка организуют спортивную зону, где впервые в Ташкенте пройдет соревнование по стрельбе из лазерного пистолета Laser run без предварительной регистрации участников.
Помимо этого, выделены спецзоны для проведения популярной игры знатоков "Заковат", а также для любителей компьютерных игр, где пройдет Tashkent Cyber Cup-2021. В этой же зоне пройдёт идеатон "Проект Х", в ходе которого команды участников разработают ИТ-проекты по разным направлениям.
Трюк на канате - фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
Видео
Недетские трюки: головокружительный фестиваль молодежного цирка в Ташкенте
17 апреля, 22:31
20191
Также в рамках мероприятия пройдут идеатон "Проект Х", конкурс по стрит-арту и состоится Неделя женского нетворкинга.
После завершения фестиваля сооружения не будут демонтированы, уточнили в столичном хокимияте.
Напомним: впервые пять инициатив были выдвинуты главой государства Шавкатом Мирзиёевым 19 марта в 2019-м в рамках совещания, посвященного молодежи.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:06В Ташкенте на пять дней перекроют центральные улицы из-за молодежного фестиваля — карта
19:34Узбекистан представил "портрет" махалли на Венецианской биеннале — фото и видео
19:16Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто
19:15В Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
18:16Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията
18:03В вузах Узбекистана появится отдел по противодействию коррупции
17:48Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство
17:42В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков
17:02Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона
17:00В Узбекистане для детей создадут клубы краеведов и юных путешественников
16:39Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
16:19Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
16:07Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
16:07Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
16:03Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
16:02Сколько автомобилей произвели в апреле в Узбекистане — Госкомстат
15:53Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
15:34В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
15:04Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
14:56Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году