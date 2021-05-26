https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-syrdarinskoy-oblasti-nachalsya-ekologicheskiy-velomarafon-moynoqqa-madad--18919555.html

В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad

В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad

Вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али, расположенного в Муйнакском районе. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T14:10+0500

2021-05-26T14:10+0500

2021-05-26T14:13+0500

спорт

муйнак

благотворительный марафон

велосипед

аральское море

благотворительность

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Гулистане на площади "Юрт Байроги" стартовал экологический благотворительный веломарафон, посвященный 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает хокимият Сырдарьинской области.По словам депутата Носиржона Аминова, вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али Муйнакского района, улучшение ирригационных систем, строительство системы питьевого водоснабжения и создание новых рабочих мест. "В то же время этот марафон будет способствовать популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и повышению осведомленности общественности о проблеме Аральского моря", — сказал Аминов. Согласно информации местной администрации, в веломарафоне принимают участие не только профессионалы, но и любители. Самой юной спортсменкой стала 13-летняя Маржона Кобилжонова.Благотворительный экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad начался в республике 21 мая и продолжится вплоть до 5 июня. Мероприятие охватит несколько регионов Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20191109/Segodnya-v-Tashkente-chast-ulits-zakroyut-iz-za-velomarafona-12762132.html

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муйнак, благотворительный марафон, велосипед, аральское море, благотворительность