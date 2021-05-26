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В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
Вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али, расположенного в Муйнакском районе. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T14:10+0500
2021-05-26T14:13+0500
спорт
муйнак
благотворительный марафон
велосипед
аральское море
благотворительность
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Гулистане на площади "Юрт Байроги" стартовал экологический благотворительный веломарафон, посвященный 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает хокимият Сырдарьинской области.По словам депутата Носиржона Аминова, вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али Муйнакского района, улучшение ирригационных систем, строительство системы питьевого водоснабжения и создание новых рабочих мест. "В то же время этот марафон будет способствовать популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и повышению осведомленности общественности о проблеме Аральского моря", — сказал Аминов. Согласно информации местной администрации, в веломарафоне принимают участие не только профессионалы, но и любители. Самой юной спортсменкой стала 13-летняя Маржона Кобилжонова.Благотворительный экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad начался в республике 21 мая и продолжится вплоть до 5 июня. Мероприятие охватит несколько регионов Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20191109/Segodnya-v-Tashkente-chast-ulits-zakroyut-iz-za-velomarafona-12762132.html
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муйнак, благотворительный марафон, велосипед, аральское море, благотворительность

В Сырдарьинской области начался экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad

14:10 26.05.2021 (обновлено: 14:13 26.05.2021)
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© Хокимият Сырдарьинской областиЭкологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
Экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Хокимият Сырдарьинской области
Вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али, расположенного в Муйнакском районе.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Гулистане на площади "Юрт Байроги" стартовал экологический благотворительный веломарафон, посвященный 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает хокимият Сырдарьинской области.
По словам депутата Носиржона Аминова, вырученные от экомарафона средства будут направлены на благоустройство села Али Муйнакского района, улучшение ирригационных систем, строительство системы питьевого водоснабжения и создание новых рабочих мест.
© Хокимият Сырдарьинской областиЭкологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
Экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad
© Хокимият Сырдарьинской области
"В то же время этот марафон будет способствовать популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и повышению осведомленности общественности о проблеме Аральского моря", — сказал Аминов.
Согласно информации местной администрации, в веломарафоне принимают участие не только профессионалы, но и любители. Самой юной спортсменкой стала 13-летняя Маржона Кобилжонова.
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Благотворительный экологический веломарафон Mo‘ynoqqa madad начался в республике 21 мая и продолжится вплоть до 5 июня. Мероприятие охватит несколько регионов Узбекистана.
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