https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-uzairways-obyasnili-smenu-aeroporta-v-moskve-18924048.html

В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве

В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве

Прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T16:45+0500

2021-05-26T16:45+0500

2021-05-26T17:27+0500

туризм

аэропорт домодедово

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways решила возобновить сотрудничество с московским аэропортом Домодедово, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.Еще одним фактором, повлиявшим на этот выбор, стало большое количество крупных авиакомпаний на базе аэропорта Домодедово. Как уточнили в пресс-службе UzAirways, сейчас прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов."Сотрудничество с аэропортом Домодедово позволит создать еще более комфортабельные условия для пассажиров Uzbekistan Airways", — сказали в пресс-службе.Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 июня возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово. Последний рейс UzAirways во Внуково будет осуществлен 14 июня этого года.

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аэропорт домодедово, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан