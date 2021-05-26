https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-uzairways-obyasnili-smenu-aeroporta-v-moskve-18924048.html
В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
Прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T16:45+0500
2021-05-26T16:45+0500
2021-05-26T17:27+0500
туризм
аэропорт домодедово
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways решила возобновить сотрудничество с московским аэропортом Домодедово, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.Еще одним фактором, повлиявшим на этот выбор, стало большое количество крупных авиакомпаний на базе аэропорта Домодедово. Как уточнили в пресс-службе UzAirways, сейчас прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов."Сотрудничество с аэропортом Домодедово позволит создать еще более комфортабельные условия для пассажиров Uzbekistan Airways", — сказали в пресс-службе.Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 июня возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово. Последний рейс UzAirways во Внуково будет осуществлен 14 июня этого года.
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аэропорт домодедово, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан
В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
16:45 26.05.2021 (обновлено: 17:27 26.05.2021)
Прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways решила возобновить сотрудничество с московским аэропортом Домодедово, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили в пресс-службе ведомства.
"Аэропорт Домодедово предоставляет больше стыковочных рейсов, благодаря которым пассажиры нашей авиакомпании могут следовать далее", — заявил представитель UzAirways.
Еще одним фактором, повлиявшим на этот выбор, стало большое количество крупных авиакомпаний на базе аэропорта Домодедово. Как уточнили в пресс-службе UzAirways, сейчас прорабатываются несколько соглашений между авиакомпаниями о совместной коммерческой эксплуатации рейсов и взаимном признании перевозочных документов.
"Сотрудничество с аэропортом Домодедово позволит создать еще более комфортабельные условия для пассажиров Uzbekistan Airways", — сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 июня возобновляет
полеты из Московского аэропорта Домодедово. Последний рейс UzAirways во Внуково будет осуществлен 14 июня этого года.