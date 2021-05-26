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В хокимияте Сурхандарьинской области объяснили вырубку деревьев в Термезе
В хокимияте Сурхандарьинской области объяснили вырубку деревьев в Термезе
В ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, были установлены факты незаконной вырубки... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T15:24+0500
2021-05-26T15:29+0500
общество
деревья
термез
сурхандарьинская область
строительство
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На окраине Термеза массово вырубают деревья. Местные жители сочли эти действия незаконными и обратились с жалобой в местные органы власти.В пресс-службе хокимията Сурхандарьинской области прокомментировали эту информацию. Вырубка, по словам администрации, осуществляется законно — в соответствии с указом президента и постановлением правительства. Документы предусматривают строительство на 26 га земли в махалле "Айритом" Международного торгового центра "Термез".Уже определена строительная компания, которая займется возведением здания.Однако в ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, все же были установлены факты незаконной вырубки деревьев. Специалисты обещали привлечь к ответственности виновников.Напомним, в Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев. Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.
https://uz.sputniknews.ru/20210118/V-Uzbekistane-prodlyat-srok-deystviya-moratoriya-na-vyrubku-derevev-15813353.html
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деревья, термез, сурхандарьинская область, строительство

В хокимияте Сурхандарьинской области объяснили вырубку деревьев в Термезе

15:24 26.05.2021 (обновлено: 15:29 26.05.2021)
766
В Ташкенте началось строительство линии метрополитена в Юнусабадском районе
В Ташкенте началось строительство линии метрополитена в Юнусабадском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
В ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, были установлены факты незаконной вырубки деревьев.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На окраине Термеза массово вырубают деревья. Местные жители сочли эти действия незаконными и обратились с жалобой в местные органы власти.
В пресс-службе хокимията Сурхандарьинской области прокомментировали эту информацию. Вырубка, по словам администрации, осуществляется законно — в соответствии с указом президента и постановлением правительства.
Документы предусматривают строительство на 26 га земли в махалле "Айритом" Международного торгового центра "Термез".
Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2021
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В Узбекистане продлят срок действия моратория на вырубку деревьев
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211
Уже определена строительная компания, которая займется возведением здания.
Однако в ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, все же были установлены факты незаконной вырубки деревьев. Специалисты обещали привлечь к ответственности виновников.
Напомним, в Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев. Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.
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