https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-xokimiyate-surxandarinskoy-oblasti-obyasnili-vyrubku-derevev-v-termeze-18921593.html

В хокимияте Сурхандарьинской области объяснили вырубку деревьев в Термезе

В хокимияте Сурхандарьинской области объяснили вырубку деревьев в Термезе

В ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, были установлены факты незаконной вырубки... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T15:24+0500

2021-05-26T15:24+0500

2021-05-26T15:29+0500

общество

деревья

термез

сурхандарьинская область

строительство

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На окраине Термеза массово вырубают деревья. Местные жители сочли эти действия незаконными и обратились с жалобой в местные органы власти.В пресс-службе хокимията Сурхандарьинской области прокомментировали эту информацию. Вырубка, по словам администрации, осуществляется законно — в соответствии с указом президента и постановлением правительства. Документы предусматривают строительство на 26 га земли в махалле "Айритом" Международного торгового центра "Термез".Уже определена строительная компания, которая займется возведением здания.Однако в ходе расследования, проведенного специалистами областного управления по экологии и охране окружающей среды, все же были установлены факты незаконной вырубки деревьев. Специалисты обещали привлечь к ответственности виновников.Напомним, в Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев. Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.

https://uz.sputniknews.ru/20210118/V-Uzbekistane-prodlyat-srok-deystviya-moratoriya-na-vyrubku-derevev-15813353.html

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деревья, термез, сурхандарьинская область, строительство