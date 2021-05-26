https://uz.sputniknews.ru/20210526/vlasti-uzbekistana-usilyat-kontrol-za-pitaniem-v-shkolax-i-detsadax-18918250.html

Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах

Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах

В числе мер — ограничение продажи вредных продуктов питания на территории образовательных учреждений. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:56+0500

2021-05-26T13:56+0500

2021-05-26T14:13+0500

общество

постановление

детские сады

правильное питание

еда

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В детских садах и школах Узбекистана будет налажено правильное питание, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Документ "О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения" опубликовала "Правда Востока".Узбекский лидер поручил министерствам здравоохранения, дошкольного образования и народного образования в течение двух месяцев "утвердить и ввести в практику начиная с 2021/2022 учебного года обновленный рацион питания и требования к субъектам предпринимательства", которые занимаются этим направлением.На территории детсадов и школ требуется ограничить продажу вредных продуктов питания.Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должна будет усилить контроль за "безусловным соблюдением установленных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов".В настоящее время, по данным пресс-службы президента, на территории страны действуют 18,3 тысячи дошкольных образовательных учреждений. Государственных общеобразовательных школ насчитывается более десяти тысяч, негосударственных — 171, на основе государственно-частного партнерства — 18.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/chislo-detsadov-v-uzbekistane-vyroslo-v-35-raza-za-poslednie-gody--etogo-vse-ravno-malo-18889278.html

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постановление, детские сады, правильное питание, еда