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Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах
Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах
В числе мер — ограничение продажи вредных продуктов питания на территории образовательных учреждений. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T13:56+0500
2021-05-26T14:13+0500
общество
постановление
детские сады
правильное питание
еда
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В детских садах и школах Узбекистана будет налажено правильное питание, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Документ "О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения" опубликовала "Правда Востока".Узбекский лидер поручил министерствам здравоохранения, дошкольного образования и народного образования в течение двух месяцев "утвердить и ввести в практику начиная с 2021/2022 учебного года обновленный рацион питания и требования к субъектам предпринимательства", которые занимаются этим направлением.На территории детсадов и школ требуется ограничить продажу вредных продуктов питания.Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должна будет усилить контроль за "безусловным соблюдением установленных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов".В настоящее время, по данным пресс-службы президента, на территории страны действуют 18,3 тысячи дошкольных образовательных учреждений. Государственных общеобразовательных школ насчитывается более десяти тысяч, негосударственных — 171, на основе государственно-частного партнерства — 18.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/chislo-detsadov-v-uzbekistane-vyroslo-v-35-raza-za-poslednie-gody--etogo-vse-ravno-malo-18889278.html
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постановление, детские сады, правильное питание, еда

Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах

13:56 26.05.2021 (обновлено: 14:13 26.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Liza PooorКастрюля с овощами
Кастрюля с овощами - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© CC0 / Unsplash / Liza Pooor
В числе мер — ограничение продажи вредных продуктов питания на территории образовательных учреждений.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В детских садах и школах Узбекистана будет налажено правильное питание, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Документ "О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения" опубликовала "Правда Востока".
Узбекский лидер поручил министерствам здравоохранения, дошкольного образования и народного образования в течение двух месяцев "утвердить и ввести в практику начиная с 2021/2022 учебного года обновленный рацион питания и требования к субъектам предпринимательства", которые занимаются этим направлением.
На территории детсадов и школ требуется ограничить продажу вредных продуктов питания.
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Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должна будет усилить контроль за "безусловным соблюдением установленных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов".
В настоящее время, по данным пресс-службы президента, на территории страны действуют 18,3 тысячи дошкольных образовательных учреждений.
Государственных общеобразовательных школ насчитывается более десяти тысяч, негосударственных — 171, на основе государственно-частного партнерства — 18.
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