https://uz.sputniknews.ru/20210525/chislo-detsadov-v-uzbekistane-vyroslo-v-35-raza-za-poslednie-gody--etogo-vse-ravno-malo-18889278.html

Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало

Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало

В настоящее время охват дошкольным образованием в республике составляет 60 процентов. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T10:39+0500

2021-05-25T10:39+0500

2021-05-25T10:43+0500

общество

детские сады

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник анонсировал ряд мер, которые помогут увеличить число детсадов в стране и повысить качество дошкольного образования. По данным пресс-службы, сегодня во всех дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1,7 миллиона детей. За последние четыре года число детсадов увеличилось более чем в 3,5 раза — с 5,2 тысячи до 18,3 тысячи. Охват дошкольным образованием достиг 60 процентов. В числе проблемных — Бандиханский, Денауский, Кумкурганский районы Сурхандарьинской области, Чиракчинский, Камашинский и Китабский районы Кашкадарьинской области, а также Янгиюльский район Ташкентской области.Мирзиёев на совещании поручил создать в этих 53 районах две тысячи семейных детских садов на 34 тысячи мест. Им разрешат нанимать дополнительных работников и принимать вдвое больше малышей.Кроме того, президент поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детсады учебными пособиями и методическими материалами — на эти цели из бюджета будет выделено 30 миллиардов сумов. Также такие учреждения смогут получать льготные кредиты на покупку необходимого оборудования (до 30 миллионов сумов под пять процентов годовых).Мирзиёев уделил внимание и детсадам на основе государственно-частного партнерства (ГЧП)."Сегодня такие организации получают субсидии на покрытие 50 процентов расходов на одного ребенка. Президент поручил увеличить эту долю до 75 процентов, а также компенсировать 50 процентов расходов частных детских садов на электроэнергию и природный газ", — говорится в публикации.Более того, в связи с пандемией COVID-19 срок погашения основной суммы долга по кредитам для детсадов на основе ГЧП, работающих не с полной нагрузкой, будет продлен до конца года."В 2021-2022 годах намечено организовать в отдаленных населенных пунктах 23 районов 50 дошкольных образовательных учреждений. Для размещения этих детских садов отобраны 50 махаллей с самым низким уровнем охвата и в которых проживают более 250 детей", — рассказали в пресс-службе.Также стало известно, что 12 тысяч работников дошкольного образования смогут пройти краткосрочные курсы для повышения квалификации.

https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html

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детские сады, шавкат мирзиёев