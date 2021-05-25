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Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало
Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало
В настоящее время охват дошкольным образованием в республике составляет 60 процентов. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T10:39+0500
2021-05-25T10:43+0500
общество
детские сады
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник анонсировал ряд мер, которые помогут увеличить число детсадов в стране и повысить качество дошкольного образования. По данным пресс-службы, сегодня во всех дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1,7 миллиона детей. За последние четыре года число детсадов увеличилось более чем в 3,5 раза — с 5,2 тысячи до 18,3 тысячи. Охват дошкольным образованием достиг 60 процентов. В числе проблемных — Бандиханский, Денауский, Кумкурганский районы Сурхандарьинской области, Чиракчинский, Камашинский и Китабский районы Кашкадарьинской области, а также Янгиюльский район Ташкентской области.Мирзиёев на совещании поручил создать в этих 53 районах две тысячи семейных детских садов на 34 тысячи мест. Им разрешат нанимать дополнительных работников и принимать вдвое больше малышей.Кроме того, президент поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детсады учебными пособиями и методическими материалами — на эти цели из бюджета будет выделено 30 миллиардов сумов. Также такие учреждения смогут получать льготные кредиты на покупку необходимого оборудования (до 30 миллионов сумов под пять процентов годовых).Мирзиёев уделил внимание и детсадам на основе государственно-частного партнерства (ГЧП)."Сегодня такие организации получают субсидии на покрытие 50 процентов расходов на одного ребенка. Президент поручил увеличить эту долю до 75 процентов, а также компенсировать 50 процентов расходов частных детских садов на электроэнергию и природный газ", — говорится в публикации.Более того, в связи с пандемией COVID-19 срок погашения основной суммы долга по кредитам для детсадов на основе ГЧП, работающих не с полной нагрузкой, будет продлен до конца года."В 2021-2022 годах намечено организовать в отдаленных населенных пунктах 23 районов 50 дошкольных образовательных учреждений. Для размещения этих детских садов отобраны 50 махаллей с самым низким уровнем охвата и в которых проживают более 250 детей", — рассказали в пресс-службе.Также стало известно, что 12 тысяч работников дошкольного образования смогут пройти краткосрочные курсы для повышения квалификации.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html
https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html
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детские сады, шавкат мирзиёев

Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало

10:39 25.05.2021 (обновлено: 10:43 25.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Gautam AroraДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© CC0 / Unsplash / Gautam Arora
В настоящее время охват дошкольным образованием в республике составляет 60 процентов.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник анонсировал ряд мер, которые помогут увеличить число детсадов в стране и повысить качество дошкольного образования.
По данным пресс-службы, сегодня во всех дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1,7 миллиона детей. За последние четыре года число детсадов увеличилось более чем в 3,5 раза — с 5,2 тысячи до 18,3 тысячи. Охват дошкольным образованием достиг 60 процентов.
"Однако этого недостаточно. Не хватает детских садов в 53 районах", — говорится в публикации.
В числе проблемных — Бандиханский, Денауский, Кумкурганский районы Сурхандарьинской области, Чиракчинский, Камашинский и Китабский районы Кашкадарьинской области, а также Янгиюльский район Ташкентской области.
Мирзиёев на совещании поручил создать в этих 53 районах две тысячи семейных детских садов на 34 тысячи мест. Им разрешат нанимать дополнительных работников и принимать вдвое больше малышей.
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Кроме того, президент поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детсады учебными пособиями и методическими материалами — на эти цели из бюджета будет выделено 30 миллиардов сумов. Также такие учреждения смогут получать льготные кредиты на покупку необходимого оборудования (до 30 миллионов сумов под пять процентов годовых).
Мирзиёев уделил внимание и детсадам на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
"Сегодня такие организации получают субсидии на покрытие 50 процентов расходов на одного ребенка. Президент поручил увеличить эту долю до 75 процентов, а также компенсировать 50 процентов расходов частных детских садов на электроэнергию и природный газ", — говорится в публикации.
Более того, в связи с пандемией COVID-19 срок погашения основной суммы долга по кредитам для детсадов на основе ГЧП, работающих не с полной нагрузкой, будет продлен до конца года.
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"В 2021-2022 годах намечено организовать в отдаленных населенных пунктах 23 районов 50 дошкольных образовательных учреждений. Для размещения этих детских садов отобраны 50 махаллей с самым низким уровнем охвата и в которых проживают более 250 детей", — рассказали в пресс-службе.
Также стало известно, что 12 тысяч работников дошкольного образования смогут пройти краткосрочные курсы для повышения квалификации.
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