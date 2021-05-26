https://uz.sputniknews.ru/20210526/vsex-beremennyx-uzbekistanok-vnesut-v-spetsialnuyu-bazu-18921807.html

Всех беременных узбекистанок внесут в специальную базу

Всех беременных узбекистанок внесут в специальную базу

В 2021 году власти выделят из госбюджета 26 миллиардов сумов для дополнительного обеспечения лекарствами и изделиями медицинского назначения (витамином К... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T15:59+0500

2021-05-26T15:59+0500

2021-05-26T16:41+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения". Женскому и детскому здоровью — больше вниманияС 1 августа заработает единая система взаимодействия и координации перинатальных и скрининговых центров, а также структур, ответственных за здоровье матерей и детей в первичных медико-санитарных учреждениях (семейных врачей, педиатров в составе женских консультаций, пренатальных скрининговых кабинетов, медицинских бригад и других).Данная система предусматривает комплексное наблюдение за женщинами в положении:В 2021 году власти выделят из госбюджета 26 миллиардов сумов для дополнительного обеспечения лекарствами и изделиями медицинского назначения (витамином К, сурфактантом и другими) матерей и детей, а также женщин репродуктивного возраста.Начиная с 2022-го будут выделены дополнительно 8 миллиардов сумов.Средства направят на реактивы, реагенты, расходные материалы и сервисное обслуживание в целях полноценного и эффективного использования высокотехнологичного лабораторного оборудования в детских медицинских и родильных учреждениях.Как повысить роль поликлиник С 15 июня в три раза увеличится размер средств, выделенных на душу населения, для получения лекарств и изделий медицинского назначения. На эти цели Минфин заложил 165 миллиардов сумов за счет оптимизации инвестиционных проектов в 2021-м.Также власти организуют двухнедельные учебные курсы по управлению в сфере медицины для обучения до конца года всех начальников областных, районных (городских) медицинских управлений.Во всех регионах утвердят перечень гарантированных объемов медицинской помощи.Цифровизация медициныС 1 июня в структуры Минздрава и его региональных управлений вводится должность замначальника по цифровизации и государственно-частному партнерству. В каждой районной (городской) поликлинике, в свою очередь, появится должность IT-оператора-медсестры, работающей с электронной системой. Кроме того, Минздраву поручено до 1 сентября утвердить Стратегию цифровизации сферы здравоохранения до 2025 года (E-health-2025) и дорожную карту по ее реализации.За счет средств МФИ (частично, остальные средства выделят из госбюджета) до конца 2021 года будет закуплено 17,4 тысячи единиц компьютерного оборудования.Кроме того, на цифровизацию направят сэкономленные средства от госзакупок.

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здравоохранение, мать, ребенок, беременность, медицина