https://uz.sputniknews.ru/20210519/mirziyoev-oboznachil-pyat-klyuchevyx-napravleniy-reformirovaniya-zdravooxraneniya-18799750.html

Мирзиёев обозначил пять ключевых направлений реформирования здравоохранения

Мирзиёев обозначил пять ключевых направлений реформирования здравоохранения

Несмотря на указы и повышение финансирования сферы здравоохранения в целях ее дальнейшего реформирования, лишь тринадцать процентов респондентов отмечают... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T12:54+0500

2021-05-19T12:54+0500

2021-05-19T13:18+0500

политика

здравоохранение

видеоселекторное совещание

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана во вторник провел видеоселекторное совещание по мерам повышения эффективности реформ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба лидера.На заседании глава государства отметил, что за последний год принято более 20 указов и постановлений, нацеленных на повышение качества медицинского обслуживания. В этом году из бюджета выделен 21 трлн сумов, что в три раза больше, чем в 2017 году.При этом опросы, проведенные на местах, показывают, что лишь тринадцать процентов респондентов отмечают положительные изменения в сфере. В связи с этим глава государства обозначил пять направлений дальнейших преобразований:Первоочередное внимание необходимо уделить повышению качества услуг в семейных врачебных пунктах и поликлиниках. Планируется ввести пакет бесплатных медицинских услуг по лечению заболеваний в первичном звене.Перед хокимами поставлена задача обеспечить региональные медицинские учреждения высокотехнологичным оборудованием и медицинскими приборами, такими как ангиографы, лапароскопы, аппараты искусственного кровообращения.Также отмечено, что процесс лицензирования частных медицинских организаций должен быть упрощен и полностью цифровизирован.Поручено запустить к 1 августа текущего года электронную системы выдачи ордеров, интегрировать с ней все региональные и специализированные центры, а также полностью цифровизировать бумажную работу всех поликлиник Ташкента до 1 ноября.На совещании обсуждены также вопросы укрепления здоровья матерей и детей. Подчеркнута важность продвижения здорового образа жизни и правильного питания детей. Поставлена задача провести адресные скрининги исходя из анализа ситуации в каждом регионе.Указано, что перинатальные и скрининговые центры в областях будут объединены в единый кластер с организацией районных центров.Еще одним приоритетом в здравоохранении является развитие медицинского образования, науки и подготовка кадров.Мирзиёев поручил провести трансформацию медицинских вузов, открыть новые направления по подготовке менеджеров и специалистов по работе с высокотехнологичным оборудованием, на основе передового зарубежного опыта. Дано указание направить талантливых молодых людей, обучающихся в ординатуре и магистратуре, на зарубежные стажировки.

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здравоохранение, видеоселекторное совещание, шавкат мирзиёев