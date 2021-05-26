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Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
Достигнутые договоренности предусматривают взаимодействие в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T20:08+0500
2021-05-26T20:11+0500
общество
высшее образование
вузы
бухара
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вузы Узбекистана и России подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов двух стран в Бухаре, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования РУз.В конференции приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.Достигнутые договоренности предусматривают сотрудничество в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.В частности, Алтайский государственный университет будет сотрудничать сразу с четырьмя узбекистанскими вузами — Ташкентским юридическим госуниверситетом, Узбекским госуниверситетом мировых языков, Самаркандским и Каракалпакским госуниверситетами. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайРоссийский госуниверситет имени А. Н. Косыгина подписал соглашения с Бухарским технологическим институтом и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.По мнению министра, программы академических обменов, стажировок и повышения квалификации педагогов между вузами двух стран сегодня поднялись на качественно новый уровень.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Россотрудничества, в российских вузах сейчас обучается 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzbekistan-i-rossiya-gotovy-k-otkrytiyu-novyx-filialov-vuzov-rf-v-respublike-18883557.html
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высшее образование, вузы, бухара

Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве

20:08 26.05.2021 (обновлено: 20:11 26.05.2021)
356
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Достигнутые договоренности предусматривают взаимодействие в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вузы Узбекистана и России подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов двух стран в Бухаре, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования РУз.
В конференции приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
"Итогом конференции стало подписание 23 меморандумов и соглашений о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран", — рассказали в министерстве.
Достигнутые договоренности предусматривают сотрудничество в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
1/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
2/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
3/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
4/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
5/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
6/6
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
В частности, Алтайский государственный университет будет сотрудничать сразу с четырьмя узбекистанскими вузами — Ташкентским юридическим госуниверситетом, Узбекским госуниверситетом мировых языков, Самаркандским и Каракалпакским госуниверситетами.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Российский госуниверситет имени А. Н. Косыгина подписал соглашения с Бухарским технологическим институтом и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

"Важнейшими приоритетами нашего сотрудничества, на мой взгляд, должны стать обеспечение высокого качества подготовки специалистов и достойное трудоустройство выпускников", — сказал Абдукодир Ташкулов на конференции.

По мнению министра, программы академических обменов, стажировок и повышения квалификации педагогов между вузами двух стран сегодня поднялись на качественно новый уровень.
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
Общество
Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
24 мая, 18:32
1147
Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Россотрудничества, в российских вузах сейчас обучается 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
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