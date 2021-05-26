https://uz.sputniknews.ru/20210526/vuzy-uzbekistana-i-rossii-podpisali-bolee-20-soglasheniy-o-sotrudnichestve-18929083.html

Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве

Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве

Достигнутые договоренности предусматривают взаимодействие в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T20:08+0500

2021-05-26T20:08+0500

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общество

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бухара

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вузы Узбекистана и России подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов двух стран в Бухаре, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования РУз.В конференции приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.Достигнутые договоренности предусматривают сотрудничество в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.В частности, Алтайский государственный университет будет сотрудничать сразу с четырьмя узбекистанскими вузами — Ташкентским юридическим госуниверситетом, Узбекским госуниверситетом мировых языков, Самаркандским и Каракалпакским госуниверситетами. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайРоссийский госуниверситет имени А. Н. Косыгина подписал соглашения с Бухарским технологическим институтом и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.По мнению министра, программы академических обменов, стажировок и повышения квалификации педагогов между вузами двух стран сегодня поднялись на качественно новый уровень.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Россотрудничества, в российских вузах сейчас обучается 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzbekistan-i-rossiya-gotovy-k-otkrytiyu-novyx-filialov-vuzov-rf-v-respublike-18883557.html

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