Общество
Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
20:08 26.05.2021 (обновлено: 20:11 26.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Достигнутые договоренности предусматривают взаимодействие в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Вузы Узбекистана и России подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов двух стран в Бухаре, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования РУз.
В конференции приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
"Итогом конференции стало подписание 23 меморандумов и соглашений о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран", — рассказали в министерстве.
Достигнутые договоренности предусматривают сотрудничество в создании совместных факультетов, научно-образовательных программ и обмена педагогическими кадрами.
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаТретья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
Третья межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России в Бухаре
В частности, Алтайский государственный университет будет сотрудничать сразу с четырьмя узбекистанскими вузами — Ташкентским юридическим госуниверситетом, Узбекским госуниверситетом мировых языков, Самаркандским и Каракалпакским госуниверситетами.
Российский госуниверситет имени А. Н. Косыгина подписал соглашения с Бухарским технологическим институтом и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.
"Важнейшими приоритетами нашего сотрудничества, на мой взгляд, должны стать обеспечение высокого качества подготовки специалистов и достойное трудоустройство выпускников", — сказал Абдукодир Ташкулов на конференции.
По мнению министра, программы академических обменов, стажировок и повышения квалификации педагогов между вузами двух стран сегодня поднялись на качественно новый уровень.
Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Россотрудничества, в российских вузах сейчас обучается 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.