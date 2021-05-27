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Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года
Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года
Данные были озвучены на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T15:01+0500
2021-05-27T15:02+0500
экономика
виноградники
сады
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Узбекистане более 87 тысяч гектаров земли в I квартале 2021 года заняли плодовые сады и виноградники, сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Алишера Тураев на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу. Встреча состоялась в среду, пишет ИА "Дунё".Ранее Государственный комитет Узбекистана по статистике назвал регионы страны, в которых за I квартал 2021 года произвели больше всего овощей.Всего было выращено 65 721 тонна овощей. Лидерами стали Сурхандарьинская область (19 346 тонн) и Ташкентская область (13 808 тонн).
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виноградники, сады, сельское хозяйство

Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года

15:01 27.05.2021 (обновлено: 15:02 27.05.2021)
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© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда в Ставропольском крае
Сбор урожая винограда в Ставропольском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
/
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Данные были озвучены на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Узбекистане более 87 тысяч гектаров земли в I квартале 2021 года заняли плодовые сады и виноградники, сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Алишера Тураев на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу. Встреча состоялась в среду, пишет ИА "Дунё".

На 1,7 тысячи гектаров земли в указанный период были посажены овощи, на 1,1 тысячи гектаров — картофель, на 485 тысячах гектаров — бахчевые культуры.

Ранее Государственный комитет Узбекистана по статистике назвал регионы страны, в которых за I квартал 2021 года произвели больше всего овощей.
Всего было выращено 65 721 тонна овощей. Лидерами стали Сурхандарьинская область (19 346 тонн) и Ташкентская область (13 808 тонн).
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