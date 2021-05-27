https://uz.sputniknews.ru/20210527/bolee-87-tysyach-ga-sadov-i-vinogradnikov-sozdali-v-uzbekistane-s-nachala-goda-18941296.html

Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года

Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года

Данные были озвучены на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T15:01+0500

2021-05-27T15:01+0500

2021-05-27T15:02+0500

экономика

виноградники

сады

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/972/06/9720696_0:171:3073:1899_1920x0_80_0_0_bcbee6738acb464bad543200648fdea7.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Узбекистане более 87 тысяч гектаров земли в I квартале 2021 года заняли плодовые сады и виноградники, сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Алишера Тураев на расширенном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрному вопросу. Встреча состоялась в среду, пишет ИА "Дунё".Ранее Государственный комитет Узбекистана по статистике назвал регионы страны, в которых за I квартал 2021 года произвели больше всего овощей.Всего было выращено 65 721 тонна овощей. Лидерами стали Сурхандарьинская область (19 346 тонн) и Ташкентская область (13 808 тонн).

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

виноградники, сады, сельское хозяйство