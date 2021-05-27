https://uz.sputniknews.ru/20210527/filial-rxtu-imeni-mendeleeva-otkrylsya-v-tashkente--foto-18938326.html

Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото

Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото

Обучение в ташкентском филиале российского вуза началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь более 200 студентов смогут приступить к очным... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T13:08+0500

2021-05-27T13:08+0500

2021-05-27T14:27+0500

филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте

общество

высшее образование

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.Ташкулов, в свою очередь, напомнил, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд, где действовал до весны 1943-го. Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь студенты смогут приступить к очным занятиями. Филиал будет осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале учатся 150 человек по четырем направлениям. По окончании обучения выпускники будут получать дипломы установленного образца РХТУ, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятия химической промышленности Узбекистана.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/vuzy-uzbekistana-i-rossii-podpisali-bolee-20-soglasheniy-o-sotrudnichestve-18929083.html

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филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте, высшее образование, ташкент, узбекистан