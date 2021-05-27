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https://uz.sputniknews.ru/20210527/filial-rxtu-imeni-mendeleeva-otkrylsya-v-tashkente--foto-18938326.html
Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото
Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото
Обучение в ташкентском филиале российского вуза началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь более 200 студентов смогут приступить к очным... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T13:08+0500
2021-05-27T14:27+0500
филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте
общество
высшее образование
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.Ташкулов, в свою очередь, напомнил, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд, где действовал до весны 1943-го. Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь студенты смогут приступить к очным занятиями. Филиал будет осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале учатся 150 человек по четырем направлениям. По окончании обучения выпускники будут получать дипломы установленного образца РХТУ, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятия химической промышленности Узбекистана.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/vuzy-uzbekistana-i-rossii-podpisali-bolee-20-soglasheniy-o-sotrudnichestve-18929083.html
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филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте, высшее образование, ташкент, узбекистан

Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото

13:08 27.05.2021 (обновлено: 14:27 27.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Обучение в ташкентском филиале российского вуза началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь более 200 студентов смогут приступить к очным занятиями.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это первый филиал РХТУ за рубежом.
В церемонии приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

"Для России это событие происходит в год, объявленный президентом страны как Год науки и технологий. Это очень символично, потому что РХТУ — это университет, который полностью отвечает этой идее, — сказал на открытии Афанасьев. — Налицо взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества в научно-образовательной сфере, решении практических вопросов организации деятельности филиалов российских вузов в Узбекистане, расширении тематики исследовательских работ и активизации взаимодействия в рамках долгосрочных академических проектов, выполнение которых будет способствовать достижению научных результатов мирового уровня".

© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаЦеремония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана

Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте. На фото справа — посол РФ в Узбекистан Олег Мальгинов

Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте. На фото справа — посол РФ в Узбекистан Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана

Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте. На фото справа — посол РФ в Узбекистан Олег Мальгинов

© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
1/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
2/8
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
3/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
4/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
5/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
6/8
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана

Церемония открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте. На фото справа — посол РФ в Узбекистан Олег Мальгинов

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
8/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Ташкулов, в свою очередь, напомнил, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд, где действовал до весны 1943-го.
"Сегодня подготовка узбекистанских специалистов в химической отрасли является одним из приоритетов нашей экономики", — добавил министр.
Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь студенты смогут приступить к очным занятиями. Филиал будет осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.
В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале учатся 150 человек по четырем направлениям.
По окончании обучения выпускники будут получать дипломы установленного образца РХТУ, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятия химической промышленности Узбекистана.
"Ежегодно университет будет выпускать около 250 высококлассных специалистов. Также мы планируем реализовывать и программы дополнительного образования, что немаловажно для повышения квалификации кадров, уже занятых на предприятиях химического комплекса", — подчеркнул ректор Александр Мажуга.
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Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
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