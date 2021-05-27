Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.Ташкулов, в свою очередь, напомнил, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд, где действовал до весны 1943-го. Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь студенты смогут приступить к очным занятиями. Филиал будет осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале учатся 150 человек по четырем направлениям. По окончании обучения выпускники будут получать дипломы установленного образца РХТУ, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятия химической промышленности Узбекистана.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
Обучение в ташкентском филиале российского вуза началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь более 200 студентов смогут приступить к очным занятиями.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это первый филиал РХТУ за рубежом.
В церемонии приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
"Для России это событие происходит в год, объявленный президентом страны как Год науки и технологий. Это очень символично, потому что РХТУ — это университет, который полностью отвечает этой идее, — сказал на открытииАфанасьев. — Налицо взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества в научно-образовательной сфере, решении практических вопросов организации деятельности филиалов российских вузов в Узбекистане, расширении тематики исследовательских работ и активизации взаимодействия в рамках долгосрочных академических проектов, выполнение которых будет способствовать достижению научных результатов мирового уровня".
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) в Ташкенте
Ташкулов, в свою очередь, напомнил, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд, где действовал до весны 1943-го.
"Сегодня подготовка узбекистанских специалистов в химической отрасли является одним из приоритетов нашей экономики", — добавил министр.
Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь студенты смогут приступить к очным занятиями. Филиал будет осуществлять подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.
В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале учатся 150 человек по четырем направлениям.
По окончании обучения выпускники будут получать дипломы установленного образца РХТУ, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятия химической промышленности Узбекистана.
"Ежегодно университет будет выпускать около 250 высококлассных специалистов. Также мы планируем реализовывать и программы дополнительного образования, что немаловажно для повышения квалификации кадров, уже занятых на предприятиях химического комплекса", — подчеркнул ректор Александр Мажуга.
Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.