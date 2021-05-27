https://uz.sputniknews.ru/20210527/legovushka-vexala-v-magazin-na-avtobusnoy-ostanovke-18946949.html

Леговушка въехала в магазин на автобусной остановке

Леговушка въехала в магазин на автобусной остановке

Авария произошла 25 мая, но на сегодняшний день никто из водителей или очевидцев происшествия за медицинской помощью не обращался. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T17:22+0500

2021-05-27T17:22+0500

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происшествия

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Страшная авария произошла в Мирзо-Улугбекском районе. ДТП такого масштаба могло повлечь за собой человеческие жертвы и множественные повреждения, но по счастливой случайности все обошлось.В ГУВД Ташкента изучают видеозапись ДТП, на которой видно, что водитель автомобиля марки Spark, не сбавляя скорость, перестроился с крайней левой на крайнюю правую полосу и столкнулся с другой легковушкой. В свою очередь легковое авто на полном неконтролируемом ходу въехала в магазин, расположенный на автобусной остановке. Эта авария случилась 25 мая, на сегодняшний день никто из водителей или очевидцев происшествия за медицинской помощью не обращался.Однако сотрудники УБДД ГУВД Ташкента все же составили протокол по данному факту, обозначив правонарушение, предусмотренное статьей 134 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Обстоятельства произошедшего выясняются.На днях председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов в своем Telegram-канале высказался о том, что Узбекистану необходимо реформировать систему подготовки водителей и ужесточать порядок получения автомобильных прав. Поскольку, по мнению Алламжонова, в большинстве случаев виновниками ДТП становятся плохо подготовленные водители, которые зачастую необоснованно получают права.

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