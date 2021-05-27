https://uz.sputniknews.ru/20210527/morojenoe-po-andijanski-komu-prinadlejit-populyarnaya-sladost--podrobnosti-18950287.html

Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности

Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности

Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Они рекомендовали ему... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T20:09+0500

2021-05-27T20:09+0500

2021-05-27T20:09+0500

общество

агентство по интеллектуальной собственности республики узбекистан

мороженое

бренд

андижан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности обнародовало информацию о производителе бренда "Андижанское мороженое" - его обладателем является житель одноименного города Хикматуллох Мадрахимов.Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства встретились с владельцем бренда. Они рассказали Мадрахимову о необходимости зарегистрировать товарный знак мороженого, чтобы предотвратить появление на рынке поддельной контрафактной продукции."Недобросовестные предприниматели копируют и продают некачественную продукцию под этим же названием, уверяя, что мороженое привезли из Андижана самолетом", — информируют в подведомственной организации.По итогам переговоров, Мадрахимов решил подать в Агентство заявку на регистрацию торговой марки "Андижанское мороженое". Теперь бизнесмен сможет не только защитить свой бренд от подделки, но и расширить вид своей деятельности, подчеркнули в госструктуре.

https://uz.sputniknews.ru/20180518/180-tonn-morozhenogo-8248499.html

https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistan-otpravleno-svyshe-shesti-tonn-morojenogo-iz-novosibirska-18808808.html

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агентство по интеллектуальной собственности республики узбекистан, мороженое, бренд, андижан