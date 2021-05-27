https://uz.sputniknews.ru/20210527/morojenoe-po-andijanski-komu-prinadlejit-populyarnaya-sladost--podrobnosti-18950287.html
Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности
Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности
Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Они рекомендовали ему... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T20:09+0500
2021-05-27T20:09+0500
2021-05-27T20:09+0500
общество
агентство по интеллектуальной собственности республики узбекистан
мороженое
бренд
андижан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности обнародовало информацию о производителе бренда "Андижанское мороженое" - его обладателем является житель одноименного города Хикматуллох Мадрахимов.Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства встретились с владельцем бренда. Они рассказали Мадрахимову о необходимости зарегистрировать товарный знак мороженого, чтобы предотвратить появление на рынке поддельной контрафактной продукции."Недобросовестные предприниматели копируют и продают некачественную продукцию под этим же названием, уверяя, что мороженое привезли из Андижана самолетом", — информируют в подведомственной организации.По итогам переговоров, Мадрахимов решил подать в Агентство заявку на регистрацию торговой марки "Андижанское мороженое". Теперь бизнесмен сможет не только защитить свой бренд от подделки, но и расширить вид своей деятельности, подчеркнули в госструктуре.
https://uz.sputniknews.ru/20180518/180-tonn-morozhenogo-8248499.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistan-otpravleno-svyshe-shesti-tonn-morojenogo-iz-novosibirska-18808808.html
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агентство по интеллектуальной собственности республики узбекистан, мороженое, бренд, андижан
Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности
Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Они рекомендовали ему зарегистрировать товарный знак для предотвращения появления поддельной контрафактной продукции.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Агентство по интеллектуальной собственности обнародовало
информацию о производителе бренда "Андижанское мороженое" - его обладателем является житель одноименного города Хикматуллох Мадрахимов.
Сотрудники Андижанского областного отделения Агентства встретились с владельцем бренда. Они рассказали Мадрахимову о необходимости зарегистрировать товарный знак мороженого, чтобы предотвратить появление на рынке поддельной контрафактной продукции.
"Недобросовестные предприниматели копируют и продают некачественную продукцию под этим же названием, уверяя, что мороженое привезли из Андижана самолетом", — информируют в подведомственной организации.
По итогам переговоров, Мадрахимов решил подать в Агентство заявку на регистрацию торговой марки "Андижанское мороженое". Теперь бизнесмен сможет не только защитить свой бренд от подделки, но и расширить вид своей деятельности, подчеркнули в госструктуре.