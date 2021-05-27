https://uz.sputniknews.ru/20210527/podumayte-kak-sleduet-putin-vnov-prizval-rossiyan-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-18936802.html

"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Прививочная кампания от коронавируса идет в РФ уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T12:42+0500

2021-05-27T12:42+0500

2021-05-27T12:55+0500

россия

коронавирус

вакцинация

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин вновь призвал граждан привиться от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.На состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам президент отметил, что вводить обязательную вакцинацию в стране нельзя: люди должны сами осознать необходимость этой процедуры. В РФ для вакцинации созданы все условия, отметил глава государства. Кроме того, по его словам, специалисты видят, что вакцина не наносит вред здоровью, наоборот — защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни.Необходимо доверять их профессиональному мнению, полагает Путин.Прививочная кампания от коронавируса идет в России уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V" (первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".К середине мая разные этапы вакцинации прошли свыше 24 миллионов россиян.Сам Владимир Путин привился весной (первую дозу он получил 23 марта, вторую — 14 апреля). Какой именно российский препарат он выбрал — не сообщалось.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html

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коронавирус, вакцинация, владимир путин