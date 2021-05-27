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"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19
"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19
Прививочная кампания от коронавируса идет в РФ уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T12:42+0500
2021-05-27T12:55+0500
россия
коронавирус
вакцинация
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин вновь призвал граждан привиться от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.На состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам президент отметил, что вводить обязательную вакцинацию в стране нельзя: люди должны сами осознать необходимость этой процедуры. В РФ для вакцинации созданы все условия, отметил глава государства. Кроме того, по его словам, специалисты видят, что вакцина не наносит вред здоровью, наоборот — защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни.Необходимо доверять их профессиональному мнению, полагает Путин.Прививочная кампания от коронавируса идет в России уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V" (первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".К середине мая разные этапы вакцинации прошли свыше 24 миллионов россиян.Сам Владимир Путин привился весной (первую дозу он получил 23 марта, вторую — 14 апреля). Какой именно российский препарат он выбрал — не сообщалось.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html
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коронавирус, вакцинация, владимир путин

"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

12:42 27.05.2021 (обновлено: 12:55 27.05.2021)
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
/
Перейти в фотобанк
Прививочная кампания от коронавируса идет в РФ уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин вновь призвал граждан привиться от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
На состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам президент отметил, что вводить обязательную вакцинацию в стране нельзя: люди должны сами осознать необходимость этой процедуры.

"Пожалуйста, подумайте как следует, — обратился Путин к россиянам. — Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показывает уже миллионного применения, — она самая надежная сегодня и самая безопасная".

В РФ для вакцинации созданы все условия, отметил глава государства. Кроме того, по его словам, специалисты видят, что вакцина не наносит вред здоровью, наоборот — защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни.
Необходимо доверять их профессиональному мнению, полагает Путин.
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Прививочная кампания от коронавируса идет в России уже несколько месяцев. Используются отечественные препараты — "Спутник V" (первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
К середине мая разные этапы вакцинации прошли свыше 24 миллионов россиян.
Сам Владимир Путин привился весной (первую дозу он получил 23 марта, вторую — 14 апреля). Какой именно российский препарат он выбрал — не сообщалось.
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