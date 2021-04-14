https://uz.sputniknews.ru/20210414/putin-sdelal-vtoruyu-privivku-ot-covid-19--i-srazu-otpravilsya-provodit-zasedanie-18326578.html

Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание

Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.

2021-04-14T15:45+0500

2021-04-14T15:45+0500

2021-04-14T15:51+0500

россия

коронавирус

прививки

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.Он сообщил об этом сам на заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Президент также выразил надежду, что пандемия скоро отступит — в том числе благодаря активно проводимой в стране вакцинации.Напомним, первую дозу российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта, причем без камер — в отличие от многих других политиков. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент чувствует себя хорошо, а второй укол должны сделать "недельки через три".Название препарата, которым привился российский лидер, озвучено не было. Это знают только сам Путин и его врач.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/eto-obezyannichestvo-putin-obyasnil-pochemu-ne-vkolol-vaktsinu-na-glazax-u-vsex-17999536.html

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коронавирус, прививки, владимир путин