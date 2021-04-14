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Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание
Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.
2021-04-14T15:45+0500
2021-04-14T15:51+0500
россия
коронавирус
прививки
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.Он сообщил об этом сам на заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Президент также выразил надежду, что пандемия скоро отступит — в том числе благодаря активно проводимой в стране вакцинации.Напомним, первую дозу российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта, причем без камер — в отличие от многих других политиков. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент чувствует себя хорошо, а второй укол должны сделать "недельки через три".Название препарата, которым привился российский лидер, озвучено не было. Это знают только сам Путин и его врач.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/eto-obezyannichestvo-putin-obyasnil-pochemu-ne-vkolol-vaktsinu-na-glazax-u-vsex-17999536.html
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коронавирус, прививки, владимир путин

Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание

15:45 14.04.2021 (обновлено: 15:51 14.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
Первую дозу российской вакцины от коронавируса президент получил вечером 23 марта.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.
Он сообщил об этом сам на заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.
"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", — сказал Путин. Его цитирует РИА Новости.
Президент также выразил надежду, что пандемия скоро отступит — в том числе благодаря активно проводимой в стране вакцинации.
Напомним, первую дозу российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта, причем без камер — в отличие от многих других политиков. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент чувствует себя хорошо, а второй укол должны сделать "недельки через три".
Президент РФ В. Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
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Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех
28 марта, 16:54
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Название препарата, которым привился российский лидер, озвучено не было. Это знают только сам Путин и его врач.
Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.
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