Путин сделал вторую прививку от COVID-19 — и сразу отправился проводить заседание

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.Он сообщил об этом сам на заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Президент также выразил надежду, что пандемия скоро отступит — в том числе благодаря активно проводимой в стране вакцинации.Напомним, первую дозу российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта, причем без камер — в отличие от многих других политиков. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент чувствует себя хорошо, а второй укол должны сделать "недельки через три".Название препарата, которым привился российский лидер, озвучено не было. Это знают только сам Путин и его врач.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.
Первую дозу российской вакцины от коронавируса президент получил вечером 23 марта.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в среду сделал второй укол двухфазной вакцины от COVID-19.
Он сообщил об этом сам на заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.
"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", — сказал Путин. Его цитирует РИА Новости.
Президент также выразил надежду, что пандемия скоро отступит — в том числе благодаря активно проводимой в стране вакцинации.
Напомним, первую дозу российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта, причем без камер — в отличие от многих других политиков. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент чувствует себя хорошо, а второй укол должны сделать "недельки через три".