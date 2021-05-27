https://uz.sputniknews.ru/20210527/prezident-polshi-nazval-rossiyu-nenormalnoy-stranoy--v-kremle-ego-pojaleli-18943523.html
Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
Россия — дружелюбная страна, уверенная в себе, сильная и совершенно самостоятельная, подчеркнули в Москве. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T16:05+0500
2021-05-27T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание польского президента Анджея Дуды про РФ. Об этом пишет РИА Новости.Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию "ненормальной страной" и "агрессором". Москва не приемлет такую риторику, заявил Дмитрий Песков. РФ — дружелюбная, уверенная в себе, сильная и совершенно самостоятельная страна, подчеркнул он.Однако из-за застилающей глаза ненависти некоторые польские политики, в том числе президент, не могут проявлять мудрость. И в Кремле сожалеют об этом, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.Высказывание Дуды также прокомментировал профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России Лев Клепацкий. По его мнению, эти "совершенно сознательно" произнесенные слова говорят о "деградации политических элит" Польши.Поляки — культурные люди, "но видимо, не всех эта культура касается", заявил Клепацкий.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiya-nichego-ne-zabyla-polshe-18074035.html
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польша, дмитрий песков
Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
16:05 27.05.2021 (обновлено: 16:16 27.05.2021)
Россия — дружелюбная страна, уверенная в себе, сильная и совершенно самостоятельная, подчеркнули в Москве.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание польского президента Анджея Дуды про РФ. Об этом пишет РИА Новости
.
Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию "ненормальной страной" и "агрессором".
Москва не приемлет такую риторику, заявил Дмитрий Песков. РФ — дружелюбная, уверенная в себе, сильная и совершенно самостоятельная страна, подчеркнул он.
"И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — сказал Песков.
Однако из-за застилающей глаза ненависти некоторые польские политики, в том числе президент, не могут проявлять мудрость. И в Кремле сожалеют об этом, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Высказывание Дуды также прокомментировал
профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России Лев Клепацкий. По его мнению, эти "совершенно сознательно" произнесенные слова говорят о "деградации политических элит" Польши.
Поляки — культурные люди, "но видимо, не всех эта культура касается", заявил Клепацкий.