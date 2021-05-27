https://uz.sputniknews.ru/20210527/skolko-chelovek-mojet-maksimalno-projit-tayna-raskryta-18936765.html
Сколько лет человек может максимально прожить? Тайна раскрыта
Сколько лет человек может максимально прожить? Тайна раскрыта
Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Communications. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T12:43+0500
2021-05-27T12:43+0500
2021-05-27T12:44+0500
общество
человек
жизнь
здоровье
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека.Для этого специалисты разработали специальный тест, который анализирует кровь. По ней можно определить, в каком состоянии находится организм и насколько физиологически устойчив.Биологи выявили, что показатели устойчивости снижаются с течением жизни и достигают предельно низкой точки к 120-150 годам. В итоге, оказалось, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Почему же человек умирает раньше? С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний. Однако все же у каждого человека старение идет с разной скоростью, поэтому для анализа биологи использовали такое понятие, как "биологический возраст", нежели "хронологический".Они могут не совпадать, что чаще всего и бывает.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/doktor-myasnikov-nazval-virus-kotoryy-vyzyvaet-70-vsex-sluchaev-raka-18417005.html
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человек, жизнь, здоровье
Сколько лет человек может максимально прожить? Тайна раскрыта
12:43 27.05.2021 (обновлено: 12:44 27.05.2021)
Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека.
Для этого специалисты разработали специальный тест, который анализирует кровь. По ней можно определить, в каком состоянии находится организм и насколько физиологически устойчив.
Биологи выявили, что показатели устойчивости снижаются с течением жизни и достигают предельно низкой точки к 120-150 годам.
В итоге, оказалось, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.
Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Communications.
Почему же человек умирает раньше? С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний.
Однако все же у каждого человека старение идет с разной скоростью, поэтому для анализа биологи использовали такое понятие, как "биологический возраст", нежели "хронологический".
Они могут не совпадать, что чаще всего и бывает.