https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-iz-rf-podgotovyat-uchebniki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-v-2021-godu-18947709.html

Специалисты из РФ подготовят учебники по русскому языку для школ Узбекистана в 2021 году

Специалисты из РФ подготовят учебники по русскому языку для школ Узбекистана в 2021 году

В четверг в Ташкенте проходит заседание подкомиссии по образованию и науке межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T18:38+0500

2021-05-27T18:38+0500

2021-05-27T18:38+0500

общество

школы

русский язык

образование

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ РУз, следует из данных Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет РИА Новости.В Ташкенте 27 мая проходит заседание подкомиссии по образованию и науке межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.Так, учебники для вторых классов "пойдут в печать уже летом, а в сентябре окажутся на партах".По данным ведомства, в узбекистанских школах уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.Указанная работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из РФ, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей. Во всех 14 регионах проведено тестирование порядка четырех тысяч местных учителей и около десяти тысяч учеников на знание русского языка.По данным Министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "Русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — лишь треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.

https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekskiy-kak-inostrannyy-mno-obyasnilo-pochemu-izmenitsya-metodika-prepodavaniya-gosyazyka-18685894.html

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школы, русский язык, образование