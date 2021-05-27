Специалисты из РФ подготовят учебники по русскому языку для школ Узбекистана в 2021 году

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ РУз, следует из данных Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет РИА Новости.В Ташкенте 27 мая проходит заседание подкомиссии по образованию и науке межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.Так, учебники для вторых классов "пойдут в печать уже летом, а в сентябре окажутся на партах".По данным ведомства, в узбекистанских школах уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.Указанная работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из РФ, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей. Во всех 14 регионах проведено тестирование порядка четырех тысяч местных учителей и около десяти тысяч учеников на знание русского языка.По данным Министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "Русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — лишь треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.
В четверг в Ташкенте проходит заседание подкомиссии по образованию и науке межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ РУз, следует из данных Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В Ташкенте 27 мая проходит заседание подкомиссии по образованию и науке межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.
"Совместный авторский коллектив планирует окончить работу над всей линейкой учебников по русскому языку для школ с родным языком обучения к декабрю 2021 года", — говорится в материалах Минобрнауки к заседанию.
Так, учебники для вторых классов "пойдут в печать уже летом, а в сентябре окажутся на партах".
По данным ведомства, в узбекистанских школах уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.
Указанная работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из РФ, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей. Во всех 14 регионах проведено тестирование порядка четырех тысяч местных учителей и около десяти тысяч учеников на знание русского языка.
Проект "Класс!" (Зўр!)
Совместный проект Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана.
Был запущен в РУз осенью 2020 года.
Операторы — РГПУ имени А. И. Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.
По данным Министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "Русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — лишь треть.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.