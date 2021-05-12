https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekskiy-kak-inostrannyy-mno-obyasnilo-pochemu-izmenitsya-metodika-prepodavaniya-gosyazyka-18685894.html
Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
С нового учебного года узбекский язык начнут преподавать как иностранный в классах, где он не является языком обучения. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T11:20+0500
2021-05-12T11:20+0500
2021-05-12T11:22+0500
общество
школы
узбекский язык
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Первый замглавы Министерства народного образования РУз Усмон Шарифходжаев объяснил причины, по которым решено преподавать узбекский язык в русских классах как иностранный.Заявление опубликовано на официальном Telegram-канале МНО.В первую очередь Шарифходжаев посчитал необходимым напомнить, что в республике есть предмет "Она тили" (для носителей языка) и предмет "Узбекский язык" (для тех, кто не является носителем). Также он отметил, что словосочетание "как иностранный" используется во всем мире при обучении неродным языкам.По словам Шарифходжаева, в последние годы родители школьников, получающих образование не на государственном языке (узбекском. — Прим. ред.), часто высказывают недовольство сложной методикой обучения и тем, что в учебниках используются устаревшие термины и слова.Он рассказал, что новый учебник будет нацелен на развитие у детей навыков общения и понимания устной и письменной речи, а также на формирование грамматических знаний и словарного запаса (уровни А1, А2, В1, В2). Поэтапное внедрение новой программы стартует с нового учебного года. Начать планируется со вторых классов.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/novyy-uzbekskiy-alfavit-i-status-gosyazyka-kakie-est-za-i-protiv-18668958.html
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школы, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана
Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
11:20 12.05.2021 (обновлено: 11:22 12.05.2021)
С нового учебного года узбекский язык начнут преподавать как иностранный в классах, где он не является языком обучения.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Первый замглавы Министерства народного образования РУз Усмон Шарифходжаев объяснил причины, по которым решено преподавать узбекский язык в русских классах как иностранный.
Заявление опубликовано
на официальном Telegram-канале МНО.
В первую очередь Шарифходжаев посчитал необходимым напомнить, что в республике есть предмет "Она тили" (для носителей языка) и предмет "Узбекский язык" (для тех, кто не является носителем).
Также он отметил, что словосочетание "как иностранный" используется во всем мире при обучении неродным языкам.
По словам Шарифходжаева, в последние годы родители школьников, получающих образование не на государственном языке (узбекском. — Прим. ред.), часто высказывают недовольство сложной методикой обучения и тем, что в учебниках используются устаревшие термины и слова.
"Чтобы сделать процесс обучения государственному языку интересным и удобным, с привлечением зарубежных экспертов-лингвистов была разработана новая программа предмета "Узбекский язык" для школьников, не являющихся носителями языка", — отметил первый замминистра.
Он рассказал, что новый учебник будет нацелен на развитие у детей навыков общения и понимания устной и письменной речи, а также на формирование грамматических знаний и словарного запаса (уровни А1, А2, В1, В2).
Поэтапное внедрение новой программы стартует с нового учебного года. Начать планируется со вторых классов.