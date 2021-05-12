https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekskiy-kak-inostrannyy-mno-obyasnilo-pochemu-izmenitsya-metodika-prepodavaniya-gosyazyka-18685894.html

Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка

Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка

С нового учебного года узбекский язык начнут преподавать как иностранный в классах, где он не является языком обучения. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T11:20+0500

2021-05-12T11:20+0500

2021-05-12T11:22+0500

общество

школы

узбекский язык

министерство народного образования узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18291575_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_34e3b4a09629d31a907f6c75206476f2.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Первый замглавы Министерства народного образования РУз Усмон Шарифходжаев объяснил причины, по которым решено преподавать узбекский язык в русских классах как иностранный.Заявление опубликовано на официальном Telegram-канале МНО.В первую очередь Шарифходжаев посчитал необходимым напомнить, что в республике есть предмет "Она тили" (для носителей языка) и предмет "Узбекский язык" (для тех, кто не является носителем). Также он отметил, что словосочетание "как иностранный" используется во всем мире при обучении неродным языкам.По словам Шарифходжаева, в последние годы родители школьников, получающих образование не на государственном языке (узбекском. — Прим. ред.), часто высказывают недовольство сложной методикой обучения и тем, что в учебниках используются устаревшие термины и слова.Он рассказал, что новый учебник будет нацелен на развитие у детей навыков общения и понимания устной и письменной речи, а также на формирование грамматических знаний и словарного запаса (уровни А1, А2, В1, В2). Поэтапное внедрение новой программы стартует с нового учебного года. Начать планируется со вторых классов.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/novyy-uzbekskiy-alfavit-i-status-gosyazyka-kakie-est-za-i-protiv-18668958.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана