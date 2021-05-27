Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-ukd-ovd-mirzo-ulugbekskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-otdela-18944334.html
В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела
В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела
Должность занял Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T16:04+0500
2021-05-27T16:07+0500
общество
мвд узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1290/47/12904700_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e21eead8b48a783bd0308341556c6448.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На должность начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзо-Улугбекского района города столицы назначен Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Об этом сообщает пресс-служба местного хокимията. Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента.В марте текущего года президент подписал указ о поднятии на новый уровень деятельности органов внутренних дел. Согласно документу, в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1290/47/12904700_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbd03e476b0f73b0d8440eb75cc3158d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд узбекистана

В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела

16:04 27.05.2021 (обновлено: 16:07 27.05.2021)
496
© Sputnik / Рамиз БахтияровОфицеры узбекской армии
Офицеры узбекской армии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Должность занял Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На должность начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзо-Улугбекского района города столицы назначен Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Об этом сообщает пресс-служба местного хокимията.

Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента.
© Пресс-служба ОВД Мирзо-Улугбекского районаХайдаров Фарух Убайдуллаевич
Хайдаров Фарух Убайдуллаевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Хайдаров Фарух Убайдуллаевич
© Пресс-служба ОВД Мирзо-Улугбекского района
В марте текущего года президент подписал указ о поднятии на новый уровень деятельности органов внутренних дел. Согласно документу, в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:33Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году
17:22Леговушка въехала в магазин на автобусной остановке
17:03Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера
16:58Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
16:40Замуж за иностранца: в этом году москвички предпочли таджикистанцев
16:05Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
16:04В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела
15:23Запрещенный маневр Fly Egypt: спецкомиссия расследует инцидент в небе над Ташкентом
15:22Норвежец попался с гашишем в Ташкенте
15:07Элдор Шомуродов: итоги первого сезона в Италии
15:01Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года
14:55Снова взятка: задержан сотрудник ташкентского вуза
14:16В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров
14:11Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров
14:02Мост через Амударью сократит время доставки грузов из РФ на шесть часов
13:50Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем
13:08Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото
13:01Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира
12:43Сколько лет человек может максимально прожить? Тайна раскрыта
12:42"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19