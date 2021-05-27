https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-ukd-ovd-mirzo-ulugbekskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-otdela-18944334.html

В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела

В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела

Должность занял Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T16:04+0500

2021-05-27T16:04+0500

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общество

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На должность начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзо-Улугбекского района города столицы назначен Хайдаров Фарух Убайдуллаевич. Об этом сообщает пресс-служба местного хокимията. Ранее он работал главой УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента.В марте текущего года президент подписал указ о поднятии на новый уровень деятельности органов внутренних дел. Согласно документу, в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.

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мвд узбекистана