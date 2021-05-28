https://uz.sputniknews.ru/20210528/bespechnost-voditelya-avtobusa-privela-k-sereznomu-dtp-v-tashkente-18957136.html
Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T12:31+0500
2021-05-28T12:31+0500
2021-05-28T12:32+0500
происшествия
авария
автомобиль
дтп
автобус
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Авария произошла 27 мая после полудня на пересечении улиц Буюк Ипак Йули и Турон.В ходе проведенного расследования стало известно, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Lacetti. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован.В настоящее время следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210503/v-tashkente-avtobus-snes-ogradku-i-sbil-dvux-peshexodov--video-18598642.html
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авария, автомобиль, дтп, автобус, ташкент
Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
12:31 28.05.2021 (обновлено: 12:32 28.05.2021)
В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
В Яшнабадском районе столицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки, сообщает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
Авария произошла 27 мая после полудня на пересечении улиц Буюк Ипак Йули и Турон.
В ходе проведенного расследования стало известно, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Lacetti. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В настоящее время следствие продолжается.