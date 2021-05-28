https://uz.sputniknews.ru/20210528/bespechnost-voditelya-avtobusa-privela-k-sereznomu-dtp-v-tashkente-18957136.html

Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте

Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте

В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T12:31+0500

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2021-05-28T12:32+0500

происшествия

авария

автомобиль

дтп

автобус

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Авария произошла 27 мая после полудня на пересечении улиц Буюк Ипак Йули и Турон.В ходе проведенного расследования стало известно, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Lacetti. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля — он получил телесные повреждения и был госпитализирован.В настоящее время следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210503/v-tashkente-avtobus-snes-ogradku-i-sbil-dvux-peshexodov--video-18598642.html

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авария, автомобиль, дтп, автобус, ташкент