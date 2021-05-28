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https://uz.sputniknews.ru/20210528/biznes-ombudsman-prizval-otsenit-zakonnost-demontaja-reklamnyx-schitov-v-tashkente-18966427.html
Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
Выяснилось, что проект решения ташкентского Кенгаша народных депутатов не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T17:08+0500
2021-05-28T17:17+0500
общество
хокимият ташкента
реклама
омбудсмен
бизнес
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. С апреля 2021 года в Ташкенте массово начали демонтировать рекламные конструкции. Предприниматели жаловались в соцсети на нарушение своих прав, записывали обращения к вышестоящим органам с просьбой разобраться в ситуации. На многочисленные запросы отреагировал бизнес-омбудсмен, официально объявив о том, что вопрос изучается специалистами. А сегодня в ведомстве заявили, что демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций осуществляется на основании решения ташкентского Кенгаша народных депутатов. Однако, как выяснилось, проект этого решения не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции.В этой связи бизнес-омбудсмен призвал Сенат Олий Мажлиса оценить законность решения ташкентского Кенгаша народных депутатов и оказать практическое содействие в его пересмотре.Напомним, в начале апреля ташкентский Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. В столичной администрации уточнили, что запрет носит временный характер — пока формируется Единый электронный реестр объектов наружной рекламы.
https://uz.sputniknews.ru/20200803/Reklama-s-vyrazheniem-mechta-Uzbekistana-nazvana-vvodyaschey-v-zabluzhdenie-14690970.html
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хокимият ташкента, реклама, омбудсмен, бизнес

Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте

17:08 28.05.2021 (обновлено: 17:17 28.05.2021)
264
© Sputnik / Антон ПодгайкоРаботы рядом с рекламным щитом
Работы рядом с рекламным щитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Антон Подгайко
Выяснилось, что проект решения ташкентского Кенгаша народных депутатов не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. С апреля 2021 года в Ташкенте массово начали демонтировать рекламные конструкции. Предприниматели жаловались в соцсети на нарушение своих прав, записывали обращения к вышестоящим органам с просьбой разобраться в ситуации.
На многочисленные запросы отреагировал бизнес-омбудсмен, официально объявив о том, что вопрос изучается специалистами.
А сегодня в ведомстве заявили, что демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций осуществляется на основании решения ташкентского Кенгаша народных депутатов. Однако, как выяснилось, проект этого решения не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции.
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В этой связи бизнес-омбудсмен призвал Сенат Олий Мажлиса оценить законность решения ташкентского Кенгаша народных депутатов и оказать практическое содействие в его пересмотре.
Напомним, в начале апреля ташкентский Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. В столичной администрации уточнили, что запрет носит временный характер — пока формируется Единый электронный реестр объектов наружной рекламы.
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