https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-tashkente-obyavili-moratoriy-na-razmeschenie-novyx-reklamnyx-obektov-18197509.html

В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов

В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы.

2021-04-07T13:06+0500

2021-04-07T13:06+0500

2021-04-07T13:26+0500

общество

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. За это время специалисты опишут и сформируют Единый электронный реестр конструкций наружной рекламы.При этом мораторий не распространяется на рекламу, которая уже размещена, уточнили в администрации города.В период действия моратория вновь установленные объекты наружной рекламы считаются незаконными, они будут демонтированы в установленном порядке, а к нарушителям будут приняты меры, предупредили в хокимияте.Напомним, в конце марта в Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке.Специалисты также займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkente-zaderjali-rasprostraniteley-narkoticheskoy-reklamy-18179879.html

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