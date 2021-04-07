В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. За это время специалисты опишут и сформируют Единый электронный реестр конструкций наружной рекламы.При этом мораторий не распространяется на рекламу, которая уже размещена, уточнили в администрации города.В период действия моратория вновь установленные объекты наружной рекламы считаются незаконными, они будут демонтированы в установленном порядке, а к нарушителям будут приняты меры, предупредили в хокимияте.Напомним, в конце марта в Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке.Специалисты также займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.
В столичной администрации уточнили, что запрет носит временный характер — пока формируется Единый электронный реестр объектов наружной рекламы.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. За это время специалисты опишут и сформируют Единый электронный реестр конструкций наружной рекламы.
При этом мораторий не распространяется на рекламу, которая уже размещена, уточнили в администрации города.
В период действия моратория вновь установленные объекты наружной рекламы считаются незаконными, они будут демонтированы в установленном порядке, а к нарушителям будут приняты меры, предупредили в хокимияте.