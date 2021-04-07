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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-tashkente-obyavili-moratoriy-na-razmeschenie-novyx-reklamnyx-obektov-18197509.html
В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов
В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы.
2021-04-07T13:06+0500
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общество
хокимият ташкента
реклама
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. За это время специалисты опишут и сформируют Единый электронный реестр конструкций наружной рекламы.При этом мораторий не распространяется на рекламу, которая уже размещена, уточнили в администрации города.В период действия моратория вновь установленные объекты наружной рекламы считаются незаконными, они будут демонтированы в установленном порядке, а к нарушителям будут приняты меры, предупредили в хокимияте.Напомним, в конце марта в Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке.Специалисты также займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkente-zaderjali-rasprostraniteley-narkoticheskoy-reklamy-18179879.html
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хокимият ташкента, реклама

В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов

13:06 07.04.2021 (обновлено: 13:26 07.04.2021)
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© Пресс-служба хокимията ТашкентаОбъявлен мораторий на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы
Объявлен мораторий на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В столичной администрации уточнили, что запрет носит временный характер — пока формируется Единый электронный реестр объектов наружной рекламы.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов объявил мораторий на размещение на улицах столицы новых объектов наружной рекламы. Запрет вступил в силу с 1 апреля и будет действовать до конца года. За это время специалисты опишут и сформируют Единый электронный реестр конструкций наружной рекламы.
При этом мораторий не распространяется на рекламу, которая уже размещена, уточнили в администрации города.
В период действия моратория вновь установленные объекты наружной рекламы считаются незаконными, они будут демонтированы в установленном порядке, а к нарушителям будут приняты меры, предупредили в хокимияте.
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Напомним, в конце марта в Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке.
Специалисты также займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.
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