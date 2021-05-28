https://uz.sputniknews.ru/20210528/bolee-14-tysyach-uzbekistanok-poluchili-oxrannye-ordera-s-nachala-goda-18952988.html

Более 14 тысяч узбекистанок получили охранные ордера с начала года

Более 14 тысяч узбекистанок получили охранные ордера с начала года

Охранный ордер гарантирует женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T09:53+0500

2021-05-28T09:53+0500

2021-05-28T09:55+0500

общество

женщины

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин. Такие данные были озвучены на брифинге Министерства внутренних дел республики в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.Чтобы получить помощь, можно позвонить по коротким номерам: 102, 1102, 1146. Еще один вариант — написать в Telegram-каналы Министерства по поддержке махалли и семьи "Не молчи" и "Нет насилию" ("Зўравонликка йўл йўқ"). Конфиденциальность звонков и обращений гарантируется, напомнили в МВД.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html

https://uz.sputniknews.ru/20201014/Zhenschina-v-ogne--muzhchiny-v-storone-kto-spaset-uzbekistanok-ot-proizvola-15181713.html

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женщины, узбекистан