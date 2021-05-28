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Более 14 тысяч узбекистанок получили охранные ордера с начала года
Более 14 тысяч узбекистанок получили охранные ордера с начала года
Охранный ордер гарантирует женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T09:53+0500
2021-05-28T09:55+0500
общество
женщины
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин. Такие данные были озвучены на брифинге Министерства внутренних дел республики в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.Чтобы получить помощь, можно позвонить по коротким номерам: 102, 1102, 1146. Еще один вариант — написать в Telegram-каналы Министерства по поддержке махалли и семьи "Не молчи" и "Нет насилию" ("Зўравонликка йўл йўқ"). Конфиденциальность звонков и обращений гарантируется, напомнили в МВД.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html
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женщины, узбекистан

Более 14 тысяч узбекистанок получили охранные ордера с начала года

09:53 28.05.2021 (обновлено: 09:55 28.05.2021)
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CC0 / Unsplash / Anthony Tran / Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
CC0 / Unsplash / Anthony Tran /
Охранный ордер гарантирует женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин. Такие данные были озвучены на брифинге Министерства внутренних дел республики в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
"По итогам 2020 года 14 774 женщинам, ставшим жертвами домогательств и насилия, были выданы охранные ордера, а за четыре месяца 2021-го — 14 165 женщинам", — говорится в публикации на Telegram-канале АИМК.
Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.
Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.
Плачущая женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
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Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
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Чтобы получить помощь, можно позвонить по коротким номерам: 102, 1102, 1146. Еще один вариант — написать в Telegram-каналы Министерства по поддержке махалли и семьи "Не молчи" и "Нет насилию" ("Зўравонликка йўл йўқ"). Конфиденциальность звонков и обращений гарантируется, напомнили в МВД.
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