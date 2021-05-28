https://uz.sputniknews.ru/20210528/maksimalnaya-destabilizatsiya-zachem-ssha-nujny-voennye-bazy-v-tsentralnoy-azii-18965646.html

Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии

Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии

Процесс вывода войск коалиции из Афганистана завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T16:45+0500

2021-05-28T16:45+0500

2021-05-28T16:56+0500

америка

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1443/61/14436180_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_596ee16410bed582c9a2006b1b8b1246.jpg

В Центральной Азии и вокруг нее продолжаются дискуссии о перспективах создания в регионе американских баз. Вот только какой от нее прок для самих центральноазиатских государств. Есть проблемы С горем пополам продолжается процесс вывода войск коалиции из Афганистана. Он завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому регулярно появляются публикации о том, что США скоро договорятся об этом с одной из среднеазиатских стран. С Таджикистаном (используя сложное экономическое положение этой страны), Кыргызстаном (где активно работают западные НКО), Узбекистаном (идущим по пути нейтралитета) или Казахстаном.И местные, и российские официальные лица эти перспективы отрицают. "Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", – заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Залмай Кабулов и посоветовал "особо не волноваться на этот счет". Государства региона не чувствуют себя в полной безопасности – на их суверенитет покушаются "зеленый интернационал" в лице исламских террористов, афганские боевики, а также в перспективе (как думают многие) Китай. Некоторые представители местных элит сомневаются в надежности российских гарантий. Страны ЦА (даже самые богатые из них) испытывают дефицит денежных средств, а американцы, как известно, могут быть весьма щедрыми. Все эти три проблемы действительно существуют. Вот только размещение американских баз их не решает.Без сомнения, страны Средней Азии внимательно отслеживают ситуацию на границе Армении – страны-члена ОДКБ – и Азербайджана. Для них это своего рода тест на дееспособность ОДКБ (а точнее, на способность защиты территорий стран-членов). Да, это тест с национальной спецификой – странное поведение армянских властей, не желающих защищать свою территорию, является стоппером для любых внешних сил по выполнению взятых на себя обязательств, – однако других тестов пока нет. И если кризис на армяно-азербайджанской границе не завершится, то в Средней Азии усилятся голоса тех, кто будет говорить о ненадежности российских гарантий и о том, что нужно срочно искать других партнеров. Например, американцев. Американцы и порядокОднако проблема в том, что Соединенные Штаты не приносят мир и безопасность туда, куда приходят. Тем более если речь идет о Средней Азии. Ведь Вашингтону (в отличие от Москвы) не нужна стабильность и безопасность региона – Соединенные Штаты ставят своей целью максимальную дестабилизацию среднеазиатского пространства для того, чтобы с этой помощью создать проблемы для России и для Китая (учитывая, что через Среднюю Азию Китай будет отправлять свои товары на Запад, из нее получает энергоресурсы и она, к тому же, граничит с неспокойным китайским Синьцзяном). При этом все понимают, что дестабилизацию можно делать разными способами. Как при помощи "ручных крокодильчиков" в лице исламских радикалов (у американцев долгая история заигрывания с подобными силами – представители запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* не дадут соврать), так и при помощи майданов, совершенного молодежью с перепрошитыми мозгами. При этом американцы не могут дать никаких гарантий того, что оборонное сотрудничество будет проходить без их вмешательства во внутренние дела партнеров и попыток научить местных граждан "правильно жить".Именно поэтому на сегодняшний день у Средней Азии есть только одна формула обеспечения безопасности. Меньше американцев, больше русских (никто другой не готов, не способен или не хочет защищать регион) и еще больше двустороннего сотрудничества.Сами с усамиС последним до недавнего времени были серьезные проблемы – пограничные и иные разногласия между государствами региона мешали им работать вместе и создавали конфликтные ситуации буквально на ровном месте. Однако сейчас власти наконец-то поняли, что все государства Средней Азии находятся в стеклянном доме – одном-единственном, другого у них нет. Поэтому они как сами, так и под патронатом России начали формировать в регионе единые пространства.Так, между Казахстаном и Узбекистаном завершаются переговоры о создании аналога Шенгена – так называемой "визы Шелкового пути", которая позволит иностранцам при получении единственной визы путешествовать по обеим странам. Если проект будет реализован успешно, то к нему, возможно, присоединится еще и Кыргызстан. И польза от этого "Шенгена" – опять же, если проект будет реализован успешно – отнюдь не только в туризме. Формат единой визы потребует – а значит и повлечет за собой – углубление сотрудничества по линии спецслужб, больший объем передаваемой друг другу информации (включая создание единых баз данных), а также совместные экономические программы. А, как известно, углубление интеграции и взаимозависимости является лучшим лекарством для понижения уровня конфликтности и недопущения инцидентов, аналогичных пограничному конфликту между Таджикистаном и Кыргызстаном. И никаких американцев для этого не нужно. * террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://uz.sputniknews.ru/20201124/SShA-zamorozili-vyvod-voysk-iz-Afganistana-15470996.html

https://uz.sputniknews.ru/20201222/Pochemu-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse-poyavilis-pogranichniki-FSB-Rossii-15649054.html

https://uz.sputniknews.ru/20170816/Centralnaya-Aziya-SSHA-KNDR-6055220.html

https://uz.sputniknews.ru/20210518/kazaxstan-i-uzbekistan-zavershayut-rabotu-po-vnedreniyu-aziatskoy-shengenskoy-vizy-18770995.html

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

америка, сша