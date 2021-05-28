https://uz.sputniknews.ru/20210528/maksimalnaya-destabilizatsiya-zachem-ssha-nujny-voennye-bazy-v-tsentralnoy-azii-18965646.html
Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
Процесс вывода войск коалиции из Афганистана завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T16:45+0500
2021-05-28T16:45+0500
2021-05-28T16:56+0500
америка
сша
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В Центральной Азии и вокруг нее продолжаются дискуссии о перспективах создания в регионе американских баз. Вот только какой от нее прок для самих центральноазиатских государств. Есть проблемы С горем пополам продолжается процесс вывода войск коалиции из Афганистана. Он завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому регулярно появляются публикации о том, что США скоро договорятся об этом с одной из среднеазиатских стран. С Таджикистаном (используя сложное экономическое положение этой страны), Кыргызстаном (где активно работают западные НКО), Узбекистаном (идущим по пути нейтралитета) или Казахстаном.И местные, и российские официальные лица эти перспективы отрицают. "Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", – заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Залмай Кабулов и посоветовал "особо не волноваться на этот счет". Государства региона не чувствуют себя в полной безопасности – на их суверенитет покушаются "зеленый интернационал" в лице исламских террористов, афганские боевики, а также в перспективе (как думают многие) Китай. Некоторые представители местных элит сомневаются в надежности российских гарантий. Страны ЦА (даже самые богатые из них) испытывают дефицит денежных средств, а американцы, как известно, могут быть весьма щедрыми. Все эти три проблемы действительно существуют. Вот только размещение американских баз их не решает.Без сомнения, страны Средней Азии внимательно отслеживают ситуацию на границе Армении – страны-члена ОДКБ – и Азербайджана. Для них это своего рода тест на дееспособность ОДКБ (а точнее, на способность защиты территорий стран-членов). Да, это тест с национальной спецификой – странное поведение армянских властей, не желающих защищать свою территорию, является стоппером для любых внешних сил по выполнению взятых на себя обязательств, – однако других тестов пока нет. И если кризис на армяно-азербайджанской границе не завершится, то в Средней Азии усилятся голоса тех, кто будет говорить о ненадежности российских гарантий и о том, что нужно срочно искать других партнеров. Например, американцев. Американцы и порядокОднако проблема в том, что Соединенные Штаты не приносят мир и безопасность туда, куда приходят. Тем более если речь идет о Средней Азии. Ведь Вашингтону (в отличие от Москвы) не нужна стабильность и безопасность региона – Соединенные Штаты ставят своей целью максимальную дестабилизацию среднеазиатского пространства для того, чтобы с этой помощью создать проблемы для России и для Китая (учитывая, что через Среднюю Азию Китай будет отправлять свои товары на Запад, из нее получает энергоресурсы и она, к тому же, граничит с неспокойным китайским Синьцзяном). При этом все понимают, что дестабилизацию можно делать разными способами. Как при помощи "ручных крокодильчиков" в лице исламских радикалов (у американцев долгая история заигрывания с подобными силами – представители запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* не дадут соврать), так и при помощи майданов, совершенного молодежью с перепрошитыми мозгами. При этом американцы не могут дать никаких гарантий того, что оборонное сотрудничество будет проходить без их вмешательства во внутренние дела партнеров и попыток научить местных граждан "правильно жить".Именно поэтому на сегодняшний день у Средней Азии есть только одна формула обеспечения безопасности. Меньше американцев, больше русских (никто другой не готов, не способен или не хочет защищать регион) и еще больше двустороннего сотрудничества.Сами с усамиС последним до недавнего времени были серьезные проблемы – пограничные и иные разногласия между государствами региона мешали им работать вместе и создавали конфликтные ситуации буквально на ровном месте. Однако сейчас власти наконец-то поняли, что все государства Средней Азии находятся в стеклянном доме – одном-единственном, другого у них нет. Поэтому они как сами, так и под патронатом России начали формировать в регионе единые пространства.Так, между Казахстаном и Узбекистаном завершаются переговоры о создании аналога Шенгена – так называемой "визы Шелкового пути", которая позволит иностранцам при получении единственной визы путешествовать по обеим странам. Если проект будет реализован успешно, то к нему, возможно, присоединится еще и Кыргызстан. И польза от этого "Шенгена" – опять же, если проект будет реализован успешно – отнюдь не только в туризме. Формат единой визы потребует – а значит и повлечет за собой – углубление сотрудничества по линии спецслужб, больший объем передаваемой друг другу информации (включая создание единых баз данных), а также совместные экономические программы. А, как известно, углубление интеграции и взаимозависимости является лучшим лекарством для понижения уровня конфликтности и недопущения инцидентов, аналогичных пограничному конфликту между Таджикистаном и Кыргызстаном. И никаких американцев для этого не нужно. * террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странМнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://uz.sputniknews.ru/20201124/SShA-zamorozili-vyvod-voysk-iz-Afganistana-15470996.html
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Pochemu-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse-poyavilis-pogranichniki-FSB-Rossii-15649054.html
https://uz.sputniknews.ru/20170816/Centralnaya-Aziya-SSHA-KNDR-6055220.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/kazaxstan-i-uzbekistan-zavershayut-rabotu-po-vnedreniyu-aziatskoy-shengenskoy-vizy-18770995.html
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америка, сша
Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:45 28.05.2021 (обновлено: 16:56 28.05.2021)
Процесс вывода войск коалиции из Афганистана завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому регулярно появляются публикации о том, что США скоро договорятся об этом с одной из центральноазиатских стран.
В Центральной Азии и вокруг нее продолжаются дискуссии о перспективах создания в регионе американских баз. Вот только какой от нее прок для самих центральноазиатских государств.
Есть проблемы
С горем пополам продолжается процесс вывода войск коалиции из Афганистана. Он завершится 11 сентября, но американцы уже заявили, что не хотели бы своих солдат далеко отводить. Поэтому регулярно появляются публикации о том, что США скоро договорятся об этом с одной из среднеазиатских стран. С Таджикистаном (используя сложное экономическое положение этой страны), Кыргызстаном (где активно работают западные НКО), Узбекистаном (идущим по пути нейтралитета) или Казахстаном.
И местные, и российские официальные лица эти перспективы отрицают. "Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", – заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Залмай Кабулов и посоветовал "особо не волноваться на этот счет".
Государства региона не чувствуют себя в полной безопасности – на их суверенитет покушаются "зеленый интернационал" в лице исламских террористов, афганские боевики, а также в перспективе (как думают многие) Китай. Некоторые представители местных элит сомневаются в надежности российских гарантий. Страны ЦА (даже самые богатые из них) испытывают дефицит денежных средств, а американцы, как известно, могут быть весьма щедрыми. Все эти три проблемы действительно существуют. Вот только размещение американских баз их не решает.
Без сомнения, страны Средней Азии внимательно отслеживают ситуацию на границе Армении – страны-члена ОДКБ – и Азербайджана. Для них это своего рода тест на дееспособность ОДКБ (а точнее, на способность защиты территорий стран-членов). Да, это тест с национальной спецификой – странное поведение армянских властей, не желающих защищать свою территорию, является стоппером для любых внешних сил по выполнению взятых на себя обязательств, – однако других тестов пока нет. И если кризис на армяно-азербайджанской границе не завершится, то в Средней Азии усилятся голоса тех, кто будет говорить о ненадежности российских гарантий и о том, что нужно срочно искать других партнеров. Например, американцев.
Американцы и порядок
Однако проблема в том, что Соединенные Штаты не приносят мир и безопасность туда, куда приходят. Тем более если речь идет о Средней Азии. Ведь Вашингтону (в отличие от Москвы) не нужна стабильность и безопасность региона – Соединенные Штаты ставят своей целью максимальную дестабилизацию среднеазиатского пространства для того, чтобы с этой помощью создать проблемы для России и для Китая (учитывая, что через Среднюю Азию Китай будет отправлять свои товары на Запад, из нее получает энергоресурсы и она, к тому же, граничит с неспокойным китайским Синьцзяном).
При этом все понимают, что дестабилизацию можно делать разными способами. Как при помощи "ручных крокодильчиков" в лице исламских радикалов (у американцев долгая история заигрывания с подобными силами – представители запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* не дадут соврать), так и при помощи майданов, совершенного молодежью с перепрошитыми мозгами. При этом американцы не могут дать никаких гарантий того, что оборонное сотрудничество будет проходить без их вмешательства во внутренние дела партнеров и попыток научить местных граждан "правильно жить".
Именно поэтому на сегодняшний день у Средней Азии есть только одна формула обеспечения безопасности. Меньше американцев, больше русских (никто другой не готов, не способен или не хочет защищать регион) и еще больше двустороннего сотрудничества.
Сами с усами
С последним до недавнего времени были серьезные проблемы – пограничные и иные разногласия между государствами региона мешали им работать вместе и создавали конфликтные ситуации буквально на ровном месте. Однако сейчас власти наконец-то поняли, что все государства Средней Азии находятся в стеклянном доме – одном-единственном, другого у них нет. Поэтому они как сами, так и под патронатом России начали формировать в регионе единые пространства.
Так, между Казахстаном и Узбекистаном завершаются переговоры о создании аналога Шенгена – так называемой "визы Шелкового пути", которая позволит иностранцам при получении единственной визы путешествовать по обеим странам. Если проект будет реализован успешно, то к нему, возможно, присоединится еще и Кыргызстан. И польза от этого "Шенгена" – опять же, если проект будет реализован успешно – отнюдь не только в туризме. Формат единой визы потребует – а значит и повлечет за собой – углубление сотрудничества по линии спецслужб, больший объем передаваемой друг другу информации (включая создание единых баз данных), а также совместные экономические программы. А, как известно, углубление интеграции и взаимозависимости является лучшим лекарством для понижения уровня конфликтности и недопущения инцидентов, аналогичных пограничному конфликту между Таджикистаном и Кыргызстаном. И никаких американцев для этого не нужно.
* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.