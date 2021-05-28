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https://uz.sputniknews.ru/20210528/minenergo-poobeschalo-uzbekistantsam-bolshe-prirodnogo-gaza-18955343.html
Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа
Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа
Представители Министерства энергетики республики на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития" рассказали, как республика готовится к будущим... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T11:57+0500
2021-05-28T12:22+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Осенью-зимой 2021-2022 годов узбекистанцам будет поставлено 28,8 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Министерство энергетики республики.До конца года в стране планируется завершить установку более 3,5 миллиона газовых счетчиков, поддерживающих систему АСКУГ. На сегодня функционируют уже свыше 1,1 миллиона."Вместе с тем в 2021 году потребителям из числа населения будет поставлено 610 тысяч тонн сжиженного газа, что на 79 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом", — рассказали в министерстве.До 1 сентября намечено завершить работу по передаче потребителям порядка 3,6 миллиона ID-карт. На сегодня к бытовым газовым баллонам прикреплены около 4,4 миллиона стикеров с бар-кодами, создается база данных.Угольной же продукции в этом году планируется поставить чуть более 8,7 миллиона тонн.Для обеспечения потребителей энергоресурсами в установленном объеме будут мобилизованы все возможности, заверили в Минэнерго.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/krupneyshiy-v-tsentralnoy-azii-vetropark-budet-postroen-v-uzbekistane-18105275.html
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узбекистан, газ, уголь

Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа

11:57 28.05.2021 (обновлено: 12:22 28.05.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты в жилом доме
Конфорка газовой плиты в жилом доме - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Представители Министерства энергетики республики на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития" рассказали, как республика готовится к будущим холодным месяцам.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Осенью-зимой 2021-2022 годов узбекистанцам будет поставлено 28,8 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Министерство энергетики республики.
"В предстоящий осенне-зимний период потребителям будет поставлено 28 миллиардов 842 миллиона кубометров природного газа, что на 1 миллиард 185 миллионов кубометров больше по сравнению с прошлым сезоном", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.
До конца года в стране планируется завершить установку более 3,5 миллиона газовых счетчиков, поддерживающих систему АСКУГ. На сегодня функционируют уже свыше 1,1 миллиона.
"Вместе с тем в 2021 году потребителям из числа населения будет поставлено 610 тысяч тонн сжиженного газа, что на 79 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом", — рассказали в министерстве.
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До 1 сентября намечено завершить работу по передаче потребителям порядка 3,6 миллиона ID-карт. На сегодня к бытовым газовым баллонам прикреплены около 4,4 миллиона стикеров с бар-кодами, создается база данных.
Угольной же продукции в этом году планируется поставить чуть более 8,7 миллиона тонн.
Для обеспечения потребителей энергоресурсами в установленном объеме будут мобилизованы все возможности, заверили в Минэнерго.
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