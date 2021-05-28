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Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
В Минске в пятницу проходит очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Основные вопросы повестки — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T16:23+0500
2021-05-28T16:26+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Бишкеке 12 ноября, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.Премьеры стран СНГ в пятницу собрались в Минске. Туда прилетел и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Основные вопросы повестки сегодняшней встречи — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.Ранее с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, он отметил: сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время".Основное внимание в СНГ, по мнению президента Беларуси, нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.Также Лукашенко отметил: внешние силы целенаправленно работают против СНГ, поэтому странам Содружества сейчас "как никогда нужны солидарность и единство".
https://uz.sputniknews.ru/20210514/matvienko-zapad-pytaetsya-poseyat-rozn-na-prostranstve-sng-18724994.html
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минск, снг

Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане

16:23 28.05.2021 (обновлено: 16:26 28.05.2021)
462
© Исполнительный комитет СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Исполнительный комитет СНГ
В Минске в пятницу проходит очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Основные вопросы повестки — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Бишкеке 12 ноября, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
Премьеры стран СНГ в пятницу собрались в Минске. Туда прилетел и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ

Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ - Sputnik Узбекистан
1/2
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ

© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко - Sputnik Узбекистан
2/2
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко

1/2
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ

2/2
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко

"По предложению Кыргызской Республики (на заседании. — Прим. ред.) в узком формате было принято решение провести очередное, осеннее заседание Совета глав правительств в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года", — сказал Лебедев на заседании Совета глав правительств стран Содружества в расширенном составе.
Основные вопросы повестки сегодняшней встречи — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.
Ранее с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Я рад, что вы на белорусской земле, — сказал он. — Своим приездом вы всем показываете очень важный пример: нельзя сидеть все время взаперти".
Кроме того, он отметил: сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время".
© Пресс-служба президента БеларусиВстреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств стран СНГ
Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств стран СНГ
© Пресс-служба президента Беларуси
Основное внимание в СНГ, по мнению президента Беларуси, нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.
Также Лукашенко отметил: внешние силы целенаправленно работают против СНГ, поэтому странам Содружества сейчас "как никогда нужны солидарность и единство".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
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