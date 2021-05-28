https://uz.sputniknews.ru/20210528/osennee-zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng-proydet-v-kyrgyzstane-18964643.html

Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане

Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане

В Минске в пятницу проходит очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Основные вопросы повестки — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T16:23+0500

2021-05-28T16:23+0500

2021-05-28T16:26+0500

политика

минск

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Бишкеке 12 ноября, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.Премьеры стран СНГ в пятницу собрались в Минске. Туда прилетел и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Основные вопросы повестки сегодняшней встречи — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.Ранее с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, он отметил: сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время".Основное внимание в СНГ, по мнению президента Беларуси, нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.Также Лукашенко отметил: внешние силы целенаправленно работают против СНГ, поэтому странам Содружества сейчас "как никогда нужны солидарность и единство".

https://uz.sputniknews.ru/20210514/matvienko-zapad-pytaetsya-poseyat-rozn-na-prostranstve-sng-18724994.html

минск

снг

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минск, снг