Политика
Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:23 28.05.2021 (обновлено: 16:26 28.05.2021)
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В Минске в пятницу проходит очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Основные вопросы повестки — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Бишкеке 12 ноября, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
Премьеры стран СНГ в пятницу собрались в Минске. Туда прилетел и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ
Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ
© Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Участники очередного заседания Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко
"По предложению Кыргызской Республики (на заседании. — Прим. ред.) в узком формате было принято решение провести очередное, осеннее заседание Совета глав правительств в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года", — сказал Лебедев на заседании Совета глав правительств стран Содружества в расширенном составе.
Основные вопросы повестки сегодняшней встречи — восстановление экономик после пандемии COVID-19 и цифровая трансформация взаимной торговли.
Ранее с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Я рад, что вы на белорусской земле, — сказал он. — Своим приездом вы всем показываете очень важный пример: нельзя сидеть все время взаперти".
Кроме того, он отметил: сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время".
© Пресс-служба президента БеларусиВстреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств стран СНГ
Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств стран СНГ
© Пресс-служба президента Беларуси
Основное внимание в СНГ, по мнению президента Беларуси, нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.
Также Лукашенко отметил: внешние силы целенаправленно работают против СНГ, поэтому странам Содружества сейчас "как никогда нужны солидарность и единство".